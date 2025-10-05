Шест беба: ТРИ ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ

За петак, 2.септембар Радно тим за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка је оформио Саопштење за јавност. На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења хоспитализован је 1 пацијент. У респираторном центру нема пацијената, такође нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа пријема и отпуста пацијената није […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

