Шест беба: ТРИ ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ

У Општој болници Чачак хоспитализован је један ковид пацијент. У респираторном центру нема пацијената, такође нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа био је пријем једног пацијента. Хоспитализована је једна ковид позитивна трудница на одељењу гинекологије.За последња 24 часа у пријемно – тријажној амбуланти Опште болнице Чачак, са симптомима и знацима ковид инфекције било је […]
Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани. Извор: Ча глас
За петак, 2.септембар Радно тим за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка је оформио Саопштење за јавност. На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења хоспитализован је 1 пацијент. У респираторном центру нема пацијената, такође нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа пријема и отпуста пацијената није […]