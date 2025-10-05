бебе 2
Zdravstvo

Шест беба: ТРИ ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D. Komentara (0)

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ШЕСТ БЕБА, ТРИ ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ.

Фото: Архива

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани.

Извор: Ча глас

