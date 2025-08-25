ГРАДСКО ВЕЋЕ: УСВОЈЕН ТРОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ГАСИФИКАЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА
На данашњој седници Градског већа усвојен је Програм гасификације града Чачка за период од 2025. до 2028. године. Већници су, између осталог, дали сагласност и на Статут Центра за социјални рад и донели решење о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета Града Чачка за радну 2025/2026. годину.
Усвојени трогодишњи Програм гасификације града Чачка реализује Предузеће „Прогрес инжењеринг“. Пројекат подразумева проширење гасне инсталације у четири правца: 35 километара ка Лозници и Трнавској реци, 33 километра ка Љубић брду, осам километара у Атеници и на градском подручју, на простору где се налази Научно технолошки парк, још пет километара гасних инсталација. Број прикључака на гас биће одређен током реализације пројекта и зависиће од „Србијагаса“, али за сада је сасвим извесно да ће их бити најмање 300 нових. Реализацијом Програма наставка пројектовања и изградње дистрибутивне гасоводне мреже за период од 2025. до 2028. године стварају се услови за прикључење индивидуалних домаћинстава, привреде и јавних потрошача на природни гас као енергент на целој територији града Чачка.
Захваљујући програму „ПРО – Локално управљање за људе и природу“, који спроводе UNOPS, UNICEF, Популациони фонд Уједињених нација и Програм УН за животну средину у партнерству са Владом Републике Србије, уз финансијску подршку Владе Швајцарске, у Чачку ће већ током септембра у згради Центра за социјални рад почети да ради Саветовалиште за брак и породицу. Реализација овог пројекта ће трајати до 27. јанура наредне године и до тада би требало у потпуности да буде успостављена ова врста социјалне услуге као додатни вид подршке породици. Реализатор пројектних активности је Центар за социјални рад, а укупна вредност пројекта 31.100 долара. Пројекат је усмерен на унапређење услуга социјалне заштите на локалном нивоу, а Саветовалиште ће бити намењено свим породицама и свим грађанима без обзира на врсту проблема са којима се суочавају, као и материјални положај, при чему то не морају бити корисници услуга Центра за социјални рад.
– Градско веће је дало сагласност и Саветовалиште ће почети да ради. Обезбедили смо две канцеларије у Центру за социјални рад. Ово је врло битна услуга која ће допринете бољем животу породица и грађана Чачка – истакао је Владан Милић, заменик градоначелника Чачка.
Градско веће је донело и решење о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у четири приватне предшколске установе , а према усвојеној одлуци, субвенција родитељима за децу узраста од три до пет година која похађају те вртиће износиће 20.000 динара. Средства се обезбеђују из градског буџета.
– Треће дете има бесплатан боравак, јер Град плаћа субвенције које износе за свако треће и свако нередно дете по реду рођења 28.466 динара , за јаслене групе износ субвенције је 22.000 динара. Када дете оправдано изостаје из вртића покрива се половина трошкова, док у случају неоправданог изостанка детета нема субвенције. Смештај у приватним вртићима обезбеђен је за око 1.400 малишана – рекао је заменик градоначелника Чачка.
Иначе, економска цена програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Чачак износи 35.366 динара месечно по детету, а учешће локалне самоуправе је 80,39 одсто, односно, 28.466 динара.
Чланови Градског већа су разматрали и усвојили предлог стручне комисије за избор годишњих, односно, посебних програма у области спорта везано за извештаје подносилаца програма о реализовању годишњих програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка за 2024. годину. Донесено је и решење о одобравању годишњих програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2025. години. За те намене опредељено је око два и по милиона буџетских средстава, а средства подршке су одобрена за годишње, односно, посебне програме за 13 организација у области спорта.
На седници је донето и решење да се Дејан Рашић, дипломирани инжењер архитектуре из Чачка, поставља за начелника Градске управе за урбанизам на период од пет година.
В. С.