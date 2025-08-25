Društvo

СРПСКИ ПАБ СЛАВИ 18 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Z. Ј.

Култни „Српски паб“, једна од најпрепознатљивијих пивница и рок оаза у Чачку, ове године обележава 18 година постојања! Место које је израсло у симбол локалне музичке културе и добре забаве постаје пунолетно.

Од самог почетка, „Српски паб“ није био само место за излазак – постао је други дом за љубитеље пива, гитарског звука и добре забаве. Кроз готово две деценије, овде су наступали бројни бендови стварајући незаборавне вечери и праву рокенрол атмосферу која се не заборавља. Осим добре музике, свирки и концерата у “Српаком пабу” је организован велики број изложби фотографија, промоција књига, стунд уп наступа, паб квизова и разних такмичења и турнира (пикадо, беер-понг и сл.)

Српски паб је место где се домаћа сцена негује, а гост се увек осећа као део екипе.

У част јубилеја, паб је добио и своју званичну песму, коју је написао музичар и аутор Зоран Младеновић – Киза Блуза. Песма је омаж „Српском пабу“, али и свим оним људима, тренуцима и причама које су га обликовале.

Прослава 18. рођендана биће обележена бројним догађајима, концертима.

Ово није обично славље, ово је прослава културе, дружења, слободе и музике!

Живели – за још много година!

