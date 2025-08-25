НАЈУСПЕЛИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА МАЈЕ МАРКОВИЋ ИЗ СВИЛАЈНЦА

U velikoj sali Doma kulture u petak će biti izvedena premijera predstave “Snežana i sedam patuljaka“, u produkciji Glumačke radionice Doma kulture Čačak. U svetu u kome je sve postalo televizijski program, gde ništa ne prolazi bez žirija, kandidata i generalnih sponzora, dramski pisac Aleksandar Popović smešta radnju komada ‘’Snežana i sedam patuljaka’’. – Ovom predstavom […]

