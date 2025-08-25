НАЈУСПЕЛИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА МАЈЕ МАРКОВИЋ ИЗ СВИЛАЈНЦА

Прва награда овогодишњег 14. Конкурса за кратку сатиричну причу припала је Маји Марковић из Свилајнца за остварење „Река без повратка“. Њој припада штампање књиге сатира или неколико прича по избору. Она је иначе инжењер шумарства а по позиву писац. Пише афоризме кратке приче, сатиру, а има и један објављен роман Невидљиво наслеђе“. Писање је, како каже, само каналисање онога што јој се дешава у животу и начин да све то преживи.
-Моја прича говори о одливу мозгова, апсурду контроле и бирократије која се свакодневно дешава. Сатира је увек актуелна а чини ми се ових дана више него икада – казала је Маја.
Продуженим викендом за две особе награђена је другопласирана Чедиславка Поповић из Бачког Доброг Поља за причу „Родољуб са дипломатским пасошем“, док је динарску противвредност 100 ЕУР-а добио Никола Мрдак из Никшића за „Хиљадарка за линију“ као трећенаграђени.
У зборник најуспешнијих прича конкурса уврштено је још 13 остварења.
На овогодишњи Конкурс за најбољу кратку сатиричну причу, који расписује Организациони одбор фестивала „Нушићијада“ у сарадњи са Домом културе „Ивањица“, стигло је 120 радова. Оволики број радова председник жирија Бојан Љубеновић овако образлаже у предговору зборника „Чинија смеха“.
-У данашње време сатирична прича је још један од ретких преосталих начина да обичан човек каже оно што мисли о стварима о којима је опасно и мислити, а камоли их наглас изговорити. Разапети између гласног ћутања и нечујног гунђања аутори прибегавају трећем решењу, оно што мисле, а не усуђују се да кажу стављају на папир, преносећитај тешки терет на терен фикције која заправо то није. Горке истине стављају у уста својих јунака препуштајући им улогу жртве или хероја, а они сами се склањају у заветрину књижевности стрепећи да их неко злонамеран и тамо не пронађе.“
Ј.С.