Након наступа у кадетској репрезентацији Србије, узраст до 16 година, која је освојила златну медаљу на Европском шампионату одржаном у Грузији од 8. до 16. августа и краћег одмора у родној Новој Вароши Васо Шапоњић се после скоро два месеца одсуства вратио у Чачак где га очекују обавезе у „Чачку 94 Quantox“.
Поводом сјајног остварења њиховог члана и прве репрезентативне медаље коју је неко из овог колектива освојио, данас је у клупским просторијама одржана конференција за новинаре.
– Задовољство је и привилегија имато таквог играча у екипи. Позитиван на терену и ван њега. Омиљен у Дому ученика где је прошле године становао, у Гимназији у којој је са врло добрим завршио први разред и на кошаркашком терену – овако је у најкраћем Васа описао његов тренер Дејан Коларевић.
Коларевић је потом додао:
– Остварио је огроман напредак за ових годину дана колико је у нашем клубу. За то време показао је таленат, разумевање за овај спорт и велику посвећеност раду. У сваки тренинг и утакмицу уноси максималну енергију, често надмашујући своје могућности. То је могло да се види нарочито током Европског првенства. По томе може представљати пример, не само младим играчима у нашем клубу, већ свим спортистима тог узраста, без обзира на дисциплину којој се баве.
Изнео је уверење да ће овом момку ово представљати подстрек за даљи рад, а прве прилике за доказивање указаће му се већ за месец дана када буду почела надметања у кадетској лиги.
– Биће капитен и један од носилаца игре кадетског састава. Осим тога, наступаће и за нашу јуниорску селекцију, а ако се укаже прилика очекујем да ће имати прилику да се опроба и у сениорском тиму. Он је прошле године, као петнаестогодишњак, већ остварио одређену минутажу у Кошаркашкој лиги Србије.
Шапоњић је кошарком почео да се бави као шестогодишњак у „Златару“ из Нове Вароши. Брзо је напредовао и већ у пионирском узрасту „запао за око“ људима у „Чачку 94 Quantox“, да би прошлог августа постао њихов члан. О својим првим репрезентативним искуствима каже:
– Припреме су трајале месец и по дана и за то време смо имали само пар слободних дана. Релативан неуспех на Олимпијским играма младих, одржаним у Куманову током јула, када смо заузели чеврту позицију, само нам је дао додатни мотив да радимо још више. До овог успеха водила нас је вера у наше могућности и позитивна енергија. То је посебно дошло до изражаја у финалу, када смо након првих 20 минута имали десет поена заостатка у односу на Литванију. Током одмора смо „збили редове“ и преокренули ситуацију у нашу корист.
Како у спорту нема минулог рада окреће се наредним обавезама.
– Прошле сезоне нисмо успели да одбранимо трећу позицију након лигашког дела, тако да смо после доигравања заузели четврто место у ТРИГЛАВ Кадетској лиги. Сада нам је првенствени задатак да опет изборимо наступ у њој, а после ко зна. Ако се створи прилика свакако да ћемо покушати и да је освојимо.
Занимљиво је да је за само годину дана Васо прошао пут од учесника Кошаркашког кампа „Малина“ до репрезентативца. То је све успео захваљујући посвећености и раду.
– Да би остварили успех у било којој области, не само у кошарци, неопходни су упорност и залагање. Без тога се не можете надати остварењу зацртаних циљева.
В. Д.