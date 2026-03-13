Позоришна представа ,,ИДЕАЛНА ПОЛОВИНА“
Петак 13. март
Велика сала Културног центра Чачак, у 20.00
Урнебесна комедија о четворо људи који, у жељи да пронађу себе – свако у свом животном добу – упадају у неочекиване ситуације из којих морају да се извлаче како знају и умеју.
Мајка Даница (Зинаида Дедакин) никако не може да прихвати чињеницу да јој се син Аца (Милан Калинић) иселио из куће и оженио у 45. години живота. Чак ни лични психотерапеут, Ана Марија (Анастасиа Мандић), не успева да је одврати од сталне бриге да ли јој је син на време јео и да ли му је све у реду.
Са друге стране, син Аца, навикнут на толику пажњу и помало опседнут собом, за сваку недоумицу трчи код свог личног тренера Филипа (Вучић Перовић).
Све четворо, непрестано преплићући своје карактере, ставове, жеље, дилеме и страхове, налазе се у потрази за љубављу, срећом и својим идеалним приликама и партнерима.
Кроз смех, публика се приближава овим судбинама, необичним ситуацијама и заплетима, пратећи њихове емотивне и животне борбе.
Аутор текста: Милена Деполо
Режија: Никола Завишић
Глумци: Зинаида Дедакин, Вучић Перовић, Анастасиа Мандић и Милан Калинић
Карте можете купити преко сајта tickets.rs
Организација: Позоришни програм