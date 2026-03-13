Kultura

Позоришна представа ,,ИДЕАЛНА ПОЛОВИНА“

G. D. Komentara (0)

Позоришна представа ,,ИДЕАЛНА ПОЛОВИНА“

Петак 13. март
Велика сала Културног центра Чачак, у 20.00

Урнебесна комедија о четворо људи који, у жељи да пронађу себе – свако у свом животном добу – упадају у неочекиване ситуације из којих морају да се извлаче како знају и умеју.

Мајка Даница (Зинаида Дедакин) никако не може да прихвати чињеницу да јој се син Аца (Милан Калинић) иселио из куће и оженио у 45. години живота. Чак ни лични психотерапеут, Ана Марија (Анастасиа Мандић), не успева да је одврати од сталне бриге да ли јој је син на време јео и да ли му је све у реду.

Са друге стране, син Аца, навикнут на толику пажњу и помало опседнут собом, за сваку недоумицу трчи код свог личног тренера Филипа (Вучић Перовић). 

Све четворо, непрестано преплићући своје карактере, ставове, жеље, дилеме и страхове, налазе се у потрази за љубављу, срећом и својим идеалним приликама и партнерима.

Кроз смех, публика се приближава овим судбинама, необичним ситуацијама и заплетима, пратећи њихове емотивне и животне борбе. 

Аутор текста: Милена Деполо

Режија: Никола Завишић

Глумци: Зинаида Дедакин, Вучић Перовић, Анастасиа Мандић и Милан Калинић

Карте можете купити преко сајта tickets.rs 

Организација: Позоришни програм


Slične Vesti
Kultura Obrazovanje Reportaža

АНЂЕЛИНА ЋУБРК, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ

G. D.

АНЂЕЛИНА ЋУБРК, ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ СУШТИНА ЈЕ ДА ЧОВЕК БУДЕ СРЕЋАН СА СОБОМ, ПРЕ НЕГО ШТО ПОКУША ДА СЕ УКЛОПИ У СВЕТ -У тренутку када су ми саопштили да сам изабрана за ђака генерације осетила сам мешавину изненађења, радости и неверице. Нисам очекивала да ћу понети ову титулу јер сам имала изузетну конкуренцију – […]
Društvo Kultura

ПОРЕКЛО И ИДЕНТИТЕТ ЗА ПОШТОВАЊЕ И ЧУВАЊЕ

N. R.

ПРЕДАВАЊЕ О ГРАДИТЕЉСКОМ НАСЛЕЂУ ЧАЧКА На иницијативу Завичајног друштва „Чачани“, недавно је у сали Стартап центра Научно технолошког парка, организовано предавање на тему „Градитељско наслеђе Чачка“, с циљем информисања јавности о вредностима непокретног културног наслеђа и могућностима и начинима његовог очувања. Наслеђе које је на територији Чачка комплексно и дефинисано по различитим врстама у складу […]
Kultura

Uskoro: NOBELOVAC I JA – urnebesna komedija

G. D.

NOBELOVAC I JA – urnebesna komedija 25. januar 2018. Velika sala DOMA KULTUREu 20:00 Uloge: Jelisaveta Seka Sablić i Branko Vidaković Bane. Reditelj: Stefan Sablić. Priča govori o oživljenoj srednjoškolskoj ljubavi koja, kada se dogodi u srednjim godinama, može imati veoma zanimljive i nadasve komične posledice. U najkraćem, reč je o jednoj izuzetnoj i van […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.