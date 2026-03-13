Kultura

ВОЂЕЊЕ КРОЗ РИСИМОВУ ИЗЛОЖБУ ЦРТЕЖА “ПЛАВА ЛИНИЈА”

У суботу, 14. марта, у 13 часова, у Галерији “Рисим”, биће организовано још једно стручно вођење кроз изложбу цртежа Богића Рисимовића Рисима “Плава линија”. Посетиоцима ће овог пута ауторка ове поставке Катарина Стевлић, кустос Уметничке галерије “Надежда Петровић”, детаљније представити и објаснити изложених 75 цртежа. Они највећим делом представљају илустрације за рубрику “Легенде из наших крајева” коју је новинар Мирко Милојковић објављивао у “Илустрованој политици”, а има и оних рађених за часописе, новине и књиге. Важно је истаћи да је већина њих први пут јавно приказана.

Ова изложба је крајем 2024. и почетком почетком 2025. године била организована у Кабинету графике Народног музеја у Београду, а у Галерији “Рисим” је отворена 16. децембра. Она представља увод у обележавање 100 година од рођења и 40 година од уметникове смрти. Осим ове изложбе, током ове године биће приређена велика изложба Рисимових слика у Уметничкој галерији “Надежда Петровић”, као и Меморијални симпозијум “Богић Рисимовић Рисим 1926-1986-2026” посвећен овом уметнику и његовом уметничком раду.

Овом изложбом и стручним вођењем, као пратећим програмом поводом јубилеја, показује се Рисимова свестраност и указује на значај његовог деловања за Чачак и Уметничку галерију “Надежда Петровић”, посебно од оснивања Спомен-збирке Богића Рисимовића Рисима 1992. године, када његова заоставштина, поклоном породице, постаје саставни део Уметничке галерије. Разлози више него довољни да се посети Галерија “Рисим” и пропрати излагање Катарине Стевлић.  

