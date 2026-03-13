ВОЂЕЊЕ КРОЗ РИСИМОВУ ИЗЛОЖБУ ЦРТЕЖА “ПЛАВА ЛИНИЈА”

СРЕДА, 7. АВГУСТ – СУБОТА, 10. АВГУСТ – Регионални фестивал краткометражног студентског филма КАМЕО Регионални фестивал краткометражног студентског филма КАМЕО Среда, 07. август * Галерија Рисим * 19.00 Отварање изложбе Претапање Среда, 07. август * Културни центар Чачак * 20.00 Свечано отварање фестивала 20.15 Главни такмичарски програм 21.30 Разговор са ауторима Четвртак, 08. август * Културни центар Чачак […]

