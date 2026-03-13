КЊИГА, ИПАК, ОДОЛЕВА ВРЕМЕНУ

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
Градска библиотека је обележила 178 година постојања и Дан установе 10. марта, на дан када је рођен Владислав Петковић Дис. На свечаности поводом обележавања Дана Библиотеке додељена су признања највреднијим читаоцима у 2025. години.
Чачанска библиотека се током 178 година рада и развоја, мењала, сазревала и израсла у једну од најсавременијих и највећих библиотека у Србији. Од 1998. Градска библиотека носи име завичајног песника Владислава Петковића Диса, рођеног 10. марта 1880. у Заблаћу код Чачка, а трагично страдалог у вихору Великог рата 1917. године.
– Наша библиотека не само да чува Дисово име, већ и организује манифестацију у његову част која овог пролећа започиње 63. пут по реду. Током претходне године, наши библиотекари су наставили да остварују мисију очувања и промоције културе, прилагођавајући се савременим потребама у сарадњи са корисницима и институцијама, уз фокус на квалитетну обраду фондова. У 2025. години објављене су четири публикације, а одржано је више од 90 књижевних програма, изложби, промоција, радионица, предавања, едукација, поетских програма и представа. У протеклој години, окупили смо више од 6.500 активних чланова, у базу унели 4.900 књига и серијских публикација, а од дарежљивих 66 појединаца и 25 установа примили на поклон 1.116 књига. Посебно се истичу највернији дародавци, Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске, са више од 700 заједничких поклона, као знаком солидарности који храни наш фонд – навела је библиотекарка Марина Белић која је, заједно са колегиницом Маријом Радуловић, водила програм.
О прошлогодишњим изазовима и плановима за будућност говорила је директорка Градске библиотеке Маријана Лазић.
– Ово је дан када славимо писану реч, знање, културу и све оне вредности које су сабране у књигама, а које Библиотека чува међу својим зидовима, на полицама и преноси их генерацијама. Чувајући књиге из детињства наших родитеља, а сада су доступне нашој деци, библиотеке граде мостове и спајају генерације које у данашњем свету убрзаног технолошког развоја изгледају неспојиво. Поносни смо што су наши корисници најразличитијег узраста и примарни нам је циљ да квалитетним садржајима привучемо и задржимо још већи број задовољних корисника и сарадника, јер на тај начин доприносимо свеопштем добру наше заједнице. То су оснивачи првог читалачког друштва и имали на уму када су започели своју племениту мисију пре нешто мање од 180 година – рекла је, између осталог, Маријана Лазић, честитајући Дан Библиотеке колегиницама и колегама, „који у несебичној интеракцији са читаоцима и корисницима, граде један потпуно нови свет утемељен на узајамном поверењу, разумевању, емпатији и толеранцији”. Директорка је велику захвалност упутила највернијим и највреднијим читаоцима, као и сарадницима, издавачима, школама, институцијама културе, појединцима који свакодневно доприносе успешном функционисању ове установе, оснивачу – Граду Чачку и Министарству културе.
Програм је употпунила чачанска песничка и музичка реч. Ненад Маринковић, Наталија Богдановић, Александар Савић и Миша Раичевић су у просторијама Библиотеке снимили спот о књигама и читању. Свечаност су увеличали и ученици четвртог разреда Средње музичке школе из класе професора Кароља Марочика, квартет у саставу: Јаков Павловић на кларинету, Вања Јовановић на хармоници, Мина Вујовић на клавиру и Страхиња Дабић на виолончелу, који су извели композицију „Ирландез” Клода Болинга. Програм је завршен сценским приказом Дисовог живота у извођењу ученика Николе Поповића и Магдалене Мијаиловић, уз подршку професорке Тамаре Пантовић. Учествовали су и Нада и Ђорђе Павић у улогама Гордане и Мутимира Петковића, деце Владислава Петковића Диса.
Н. Р.
ПРИЗНАЊА И ЗАХВАЛНИЦЕ НАЈВЕРНИЈИМ ЧИТАОЦИМА И САРАДНИЦИМА
Поводом Дана Градске библиотеке традиционално су додељена признања највернијим читаоцима, а уручене су и захвалнице појединцима за свесрдну сарадњу. За посвећеност читању додељена су признања: Лени Томанић и Ненаду Глишовићу (Мрчајевци); Биљани Вујадиновић, Нађи Михаиловић, Јакши Гавриловићу (Заблаће); Душанки Симеуновић и Теодору Танасковићу (Прељина); Радунки Љубичић и Јасмини Младеновић (Пријевор); породици Јоксимовић (Теодори, Димитрију и Софији), Виктору Ристановићу, Исаку Васиљевићу, Наталији Ранитовић (Одељење за децу и младе); Сиси Ђенабоу (Одељење стране књиге); Александри Алексић Ћосић (Научно одељење); Радивоју Бојовићу (Одељење периодике); Богдану Јеремићу (најстаријем активном члану Градске библиотеке), Милици Пећинаревић, Ивани Симовић, Гордани Поповић Божанић (Позајмно одељење за одрасле читаоце).
Захвалнице за изузетну сарадњу припале су: ОШ „Владислав Петковић Дис”, вртићу „Маслачак” (Заблаће), проф. српског језика и књижевности Милици Матовић и проф. италијанског језика Јелени Рестаино (Одељење за децу и младе), проф. српског језика и књижевности Александри Мишић и проф. српског језика и књижевности Тамари Пантовић (Одељење за културно-просветну и издавачку делатност).
„СВАКА ПРОЧИТАНА СТРАНИЦА ОТВАРА НОВИ СВЕТ“
Библиотека постоји због читалаца, не због фондова, зграда, бројева у извештајима, него због људи који долазе, узимају књигу у руке и верују да у њој може да се нађе одговор, авантура или откровење. Како је нагласила директорка Маријана Лазић, библиотека није само место где се позајмљују књиге: „Она је простор сусрета, учења, разговора, стварања и размене идеја. Она је дом свима који верују да свака прочитана страница отвара нови свет”.
Један од највернијих читалаца који радо отвара нови свет је и Исак Васиљевић, ученик четвртог разреда ОШ „Др Драгиша Мишовић”.
– У Градску библиотеку сам се учланио пре две – три године. Највише волим да читам романе, на пример, „Орлови рано лете“. Али, волим да читам и авантуристичке књиге. Кад порастем волео бих да будем водитељ – изјавио је Исак, поручивши вршњацима да имају више времена за читање.