САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ОД СУТРА ГРАЂАНИ МОГУ ПОДНОСИТИ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ БИЦИКАЛА
Град Чачак расписао конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку бицикала за грађане. Рок за подношење пријава почиње да тече од уторка 21. октобра текуће године, а трајаће 15 дана од дана расписивања конкурса, односно до утрошка средстава, а најкасније до 1. децембра 2025. године.
Циљ конкурса је подстицање употребе бицикла као здравог и еколошки одговорног начина превоза, ради побољшања квалитета ваздуха и смањења загађења животне средине.
Град суфинансира набавку новог бицикла у износу од 15.000 динара по бициклу са ПДВ-ом. Право учешћа имају пунолетни грађани са пребивалиштем на територији града Чачка, а једно домаћинство може добити подршку једном у две године.
Средства су обезбеђена Одлуком о буџету града Чачка за 2025. годину у укупном износу од 1.000.000 динара, од чега 150.000 динара за особе са инвалидитетом, а 850.000 динара за остале грађане.
Бицикли се могу купити искључиво код овлашћених продаваца „Planet Bike“, (Немањина улица 71), „Promo Sport“ (Немањина улица 80.), „Ђомла Bike“, (Улица војводе Степе 165), „Успон“ ( Булевар Ослобођења 17.)
Неопходна документација за конкурисање је попуњен и потписан пријавни образац, копија личне карте, изјаве о члановима домаћинства и сагласности за увид у податке, профактура бицикла од овлашћеног продавца, као и доказ о инвалидитету (ако се односи на те осебе).
Комплетна документација и обрасци могу се преузети на званичној интернет страници града www.cacak.rs, а уколико би имало одређених техничких проблема приликом отварања ове странице, документација се налази и на старом сајту – cacak.org.rs.
Пријаве се подносе искључиво путем Post Express-a на адресу Град Чачак – Комисија за реализацију набавке бицикала, Улица жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак.
За додатне информације грађани се могу обратити Наташи Илић на телефон 032/341-660 (од 10 до 12 часова) или путем мејла natasa.ilic@cacak.org.rs.
Кабинет градоначелника