ОСНИВАЊЕ МАНАСТИРА ХИЛАНДАР И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ
ПОНЕДЕЉАК, 20. ОКТОБАР
Клуб Културног центра у 19.30
Манастир Хиландар је један од најзначајнијих православних манастира у свету. Он је истинска колевка српског православља и изванредно важан чинилац у српској националној историји, а његов значај за верско и културно наслеђе Срба је непроцењив. То је место где је време стало а историја није написана, већ уклесана у камен. О оснивању манастира Хиландар и његовом значају у српској историји, говориће ВЛАДИМИР ЏАМИЋ, историчар уметности, конзерватор – истраживач.
Организација: Културно – образовни програм