„ТРАГОВИ“ ВЕЧЕРАС У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će sutra biti održan veliki događaj kojim će se pokrenuti targetirana kampanja za vakcinaciju mladih od 16 do 25 godina. Brnabićeva je to kazala odgovarajući na pitanja novinara, nakon uručenja donacije Udruženja pčelara NURDOR-u i pedijatrijskim ustanovama širom zemlje, dodajući da će to rezultirati većim procentom vakcinisanih u […]

