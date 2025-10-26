У чачанску болницу примљена два младића са убодним ранама

Синоћ су у Општу болницу Чачак примљена два младића која су, према незваничним информацијама, повређена у тучи која се догодила у Улици Бате Јанковића.
-Након вечершњег инцидента у болницу су примљена два пацијента са убодним ранама. Један пацијент, старости 20 година, примљен је у тешком општем стању у јединицу интензивне неге. Други пацијент (19) примљен је стабилних виталних параметара. У току је даља дијагнистика њихових повреда – саопштила је нешто после поноћи PR служба чачанске болнице.
Више информација ускоро.