Dragačevo

СУСРЕТИ ПОДОВЧАРСКИХ СЕЛА

СУСРЕТИ ПОДОВЧАРСКИХ СЕЛА,
МАРКОВИЦА 2025
     

         У недељу, 26. октобра на спортским теренима ОШ у Марковици биће организована манифестација под називом „Сусрети подовчарских села“. У културно-уметничком програму учествују:
*ТРУБАЧКИ ОРКЕСТРИ

ВЛАДИМИРА КУЗМАНОВИЋА, ЛУЧАНИ
„ДРАГАЧЕВСКЕ ТРУБЕ“, ДРАГАНА ПАВЛОВИЋА, ГУЧА

*КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА

„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА“, ЛУЧАНИ
„ДРАГАЧЕВСКИ АБРАШЕВИЋ“, ГУЧА
„АБРАШЕВИЋ“, ЧАЧАК

*ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ ИЗ ДРАГАЧЕВА
*НИКОЛА РУЖИЋ, солиста на хармоници

          У оквиру манифестације биће изведена и Импровизација старе драгачевске свадбе, пројекат подржан од стране Министарства културе Владе Републике Србије.

          Произвођачи домаћих производа и рукотворина ће имати продајну изложбу а уз помоћ Удружења самоуких сликара и вајара Драгачева биће реализована ликовна радионица.

Организатори манифестације су општина Лучани и Културни центар општине Лучани у Гучи.

