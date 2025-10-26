СУСРЕТИ ПОДОВЧАРСКИХ СЕЛА,
МАРКОВИЦА 2025
У недељу, 26. октобра на спортским теренима ОШ у Марковици биће организована манифестација под називом „Сусрети подовчарских села“. У културно-уметничком програму учествују:
*ТРУБАЧКИ ОРКЕСТРИ
ВЛАДИМИРА КУЗМАНОВИЋА, ЛУЧАНИ
„ДРАГАЧЕВСКЕ ТРУБЕ“, ДРАГАНА ПАВЛОВИЋА, ГУЧА
*КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ НАМЕНСКА“, ЛУЧАНИ
„ДРАГАЧЕВСКИ АБРАШЕВИЋ“, ГУЧА
„АБРАШЕВИЋ“, ЧАЧАК
*ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ ИЗ ДРАГАЧЕВА
*НИКОЛА РУЖИЋ, солиста на хармоници
У оквиру манифестације биће изведена и Импровизација старе драгачевске свадбе, пројекат подржан од стране Министарства културе Владе Републике Србије.
Произвођачи домаћих производа и рукотворина ће имати продајну изложбу а уз помоћ Удружења самоуких сликара и вајара Драгачева биће реализована ликовна радионица.
Организатори манифестације су општина Лучани и Културни центар општине Лучани у Гучи.