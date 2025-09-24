И СУНЦЕ, И ОБЛАЦИ

Извор: РТС, РХМЗ
Пре подне сунчано, увече киша и грмљавина на северу Србије
Пре подне се очекује претежно сунчано време, на северозападу уз малу и умерену облачност. Увече и током ноћи киша и локални пљускови са грмљавином углавном на северу Србије.
Пред нама је претежно сунчано пре подне, мала и умерена облачност очекују се на северозападу земље.
После подне у свим пределима уследиће постепено наоблачење са запада, а увече и током ноћи киша и локални пљускови са грмљавином очекују се понегде на западу, а углавном на северу Србије.
Дуваће слаб до умерен јужни и југоисточни ветар, на северу Војводине североисточни.
Најнижа температура биће од 8 до 17 степени, а највиша дневна од 25 на западу до 32 степена на југоистоку земље.
У Београду ће пре подне бити претежно сунчано, после подне очекује се постепено наоблачење са запада, крајем дана са слабом, краткотрајном кишом.
Дуваће слаб до умерен јужни и југоисточни ветар.
Најнижа температура биће 17, а највиша дневна до 27 степени.
Неповољна биометеоролошка ситуација
Погоршање биометеоролошких прилика имаће неповољан утицај на све осетљиве особе, па им се саветује да смање уобичајене активности и поштују савете лекара.
Срчани и психички болесници, као и астматичари ће бити посебно осетљиви.
Главобоља и проблеми са сном су могући код метеоропата.
Учесницима у саобраћају је потребна максимална концентрација.
Прогноза за наредних седам дана
Наредних седам дана очекује се постепено свежије време, за викенд и почетком следеће седмице у већини места највиша дневна температура биће у интервалу од 16 до 20 степени
У кошавском подручју од четвртка до недеље уз умерен и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине.
Током дана биће променљиво облачно, у четвртак и петак местимично са краткотрајним падавинама које се за викенд и почетком следеће седмице очекују углавном у југоисточним, јужним и југозападним пределима Србије.