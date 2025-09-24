септембар Фото: Зоран Зиндовић
И СУНЦЕ, И ОБЛАЦИ

Извор: РТС, РХМЗ

Пре подне сунчано, увече киша и грмљавина на северу Србије

Пре подне се очекује претежно сунчано време, на северозападу уз малу и умерену облачност. Увече и током ноћи киша и локални пљускови са грмљавином углавном на северу Србије.

Пред нама је претежно сунчано пре подне, мала и умерена облачност очекују се на северозападу земље.

После подне у свим пределима уследиће постепено наоблачење са запада, а увече и током ноћи киша и локални пљускови са грмљавином очекују се понегде на западу, а углавном на северу Србије. 

Дуваће слаб до умерен јужни и југоисточни ветар, на северу Војводине североисточни. 

Најнижа температура биће од 8 до 17 степени, а највиша дневна од 25 на западу до 32 степена на југоистоку земље.

У Београду ће пре подне бити претежно сунчано, после подне очекује се постепено наоблачење са запада, крајем дана са слабом, краткотрајном кишом. 

Дуваће слаб до умерен јужни и југоисточни ветар. 

Најнижа температура биће 17, а највиша дневна до 27 степени.

Неповољна биометеоролошка ситуација

Погоршање биометеоролошких прилика имаће неповољан утицај на све осетљиве особе, па им се саветује да смање уобичајене активности и поштују савете лекара.

Срчани и психички болесници, као и астматичари ће бити посебно осетљиви.

Главобоља и проблеми са сном су могући код метеоропата.

Учесницима у саобраћају је потребна максимална концентрација.

Прогноза за наредних седам дана

Наредних седам дана очекује се постепено свежије време, за викенд и почетком следеће седмице у већини места највиша дневна температура биће у интервалу од 16 до 20 степени

У кошавском подручју од четвртка до недеље уз умерен и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине. 

Током дана биће променљиво облачно, у четвртак и петак местимично са краткотрајним падавинама које се за викенд и почетком следеће седмице очекују углавном у југоисточним, јужним и југозападним пределима Србије.

