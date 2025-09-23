Електродистрибуција: Планирани радови за СРЕДУ, 24. септембар

Od danas pa do 1. aprila proširivaće se kompleks naplatne stanice “Preljina“, i to od kraja izgrađenog auto-puta do naplatne stanice. U zoni radova saobraćaj će se odvijati usporeno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, saopšteno je iz “Puteva Srbije“. Kako se navodi, put će biti obezbeđen adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Izvor. MNA

Подели ово: Твитер

Фејсбук

