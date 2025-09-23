Електродистрибуција: Планирани радови за СРЕДУ, 24. септембар

Планирани радови за СРЕДУ, 24. септембар
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у среду, 24. 09. 2025. године, у временском интервалу од:
- 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Доњој Горевници који се напајају са ТС Илијак 1, НН извод ка Величковићима.
- 09:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Липници, делу Слатине према Премећи, Слатинској Бањи, Премећи, Петници, Жаочанима и Качулицама.