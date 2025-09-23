СТРУЈА
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за СРЕДУ, 24. септембар

Планирани радови за СРЕДУ, 24. септембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у среду, 24. 09. 2025. године, у временском интервалу од:

  • 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Доњој Горевници који се напајају са ТС Илијак 1, НН извод ка Величковићима. 
  • 09:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Липници, делу Слатине према Премећи, Слатинској Бањи, Премећи, Петници, Жаочанима и Качулицама.

Društvo

PROŠIRUJE SE NAPLATNA STANICA U PRELJINI

Od danas pa do 1. aprila proširivaće se kompleks naplatne stanice “Preljina“, i to od kraja izgrađenog auto-puta do naplatne stanice. U zoni radova saobraćaj će se odvijati usporeno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, saopšteno je iz “Puteva Srbije“. Kako se navodi, put će biti obezbeđen adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Izvor. MNA
Društvo

ПОПИС ЈЕ ВАЖАН ЗА РОМЕ!

МИРОСЛАВ МИТРОВИЋ, КООРДИНАТОР ЗА РОМСКА ПИТАЊА Координатор за ромска питања Града Чачка Мирослав Митровић позвао је Роме да учествују у попису становника, јер то може помоћи у решавању многих питања и добијању прецизних података о броју незапослених и стамбено угрожених. Указујући на значај изјашњавања о националности, он је навео шта све Роми губе, уколико не […]

Društvo

ПРОМЕНЉИВО ВРЕМЕ, ТЕМПЕРАТУРА ДО 34 СТЕПЕНА

Прогноза времена за 15. јул(Извор: РХМЗ, РТС) Уторак: Променљиво са дужим периодима сунчаног времена, али нестабилније, па се очекује и локална појава краткотрајне кише или пљуска са грмљавином. Дуваће слаб и умерен, средином дана и после подне повремено појачан северозападни ветар. Најнижа температура од 15 до 22, а највиша од 30 до 34 степена.

