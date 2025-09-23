ГРАДСКИ ВЕЋНИЦИ УТВРДИЛИ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧKА У ОВОЈ ГОДИНИ
На данашњој седници Градског већа утврђен је предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Чачка за 2025. годину, према којој ће буџетски приходи бити увећани за 900 милиона динара. Градски већници су, између осталог, утврдили и предлог одкуке о измени Програма организовања такси превоза у граду у наредне четири године, као и предлог одлуке о изменама и допунама програма пословања јавних и комуналних предузећа.
Након доношења одлуке о ребалансу, буџет Града Чачка ће бити тежак седам милијарди и 600 милиона динара, што је за око 900 милиона више у поређењу са основном одлуком о овогодишњем буџету. Највећи прилив средстава се очекује од пореза на зараде и пореза на имовину, док се повећани буџетски расходи првенствено везани за повећање издвајања за зараде и завршетак инвестиција које су започете у прошлој и овој години.
– Предвидели смо повећање прихода који су као и до сада највише учествовали у структури прихода буџета и то пореза на доходак, пореза на добит и капиталне добитке, а потом и по основу пореза на имовину. На расходној страни буџета повећани су расходи који се, пре свега, односе на зараде и средства за окончање инвестиционих пројекта у 2025. години. Када је реч о расходовној страни, узети су у обзир расходи основношколских и средњошколских установа, накнаде за социјалну заштиту, као и део који се односи на ивестиције које треба реализовати у током ове године – објаснио је Радомир Тајсић, начелник Градске управе за фианансије.
Градско веће је утврдило и предлог одлуке о усклађивању цене у оквиру такси тарифе, према којој се такси превоз мора обављати на подручју града Чачка и којом се утвђује јединствен ценовник услуге такси превоза, као и цена у оквиру такси тарифе, па тако старт кошта 170 динара, вожња по километру у првој тарифи износи 80 динара, а у другој 85 динара док се чекање наплаћује 13,33 динара по минуту. Друга тарифа се примењује ноћу од 22 часа до шест сати ујутру, а недељом и празником од 00 до 24 сата. Одлука ће се примењивати од 1 новембра, уколико прође скупштинску процедуру.
– Формиране су цене такси превоза којих се сви морају придржавати. Нема минималне цене, имамо седам такси удружења и сви су прихватили предлог. Донета је одлука да се смањи број таксиста са 350 на 300 и то тако што се неће издавати нове дозволе, тако да ће се њихов број смањивати сукцесивно како таксисти буду одлазили у пензију. По норми, Чачак који има 106 хиљада, а предвиђено је да има мање и од 300 такси -возила – навео је Владан Милић, заменик градоначелника Чачка.
На дневном реду седнице нашли су се и предлози одлука о двању сагласности на измене и допуне програма пословања градских јавних и комуналних предузећа, као и Научно технолошког парка, Туристичке организације Чачка, Спортског центра „Младост“, углавног због повећања минималне зараде и повећања материјалноих трошкова.
Међу 34 тачке тачке дневног реда данашње седнице Градског већа најзначајнији је први ребаланс овогодишњег буџета. О тој тачки дневног реда, као и о претежном броју других, које су данас разматрали градски већници, изјасниће се и одборници градског парламента на првом наредном заседању заказаном за 1. октобар.
В. С.