ГРАДСКИ ВЕЋНИЦИ УТВРДИЛИ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧKА У ОВОЈ ГОДИНИ

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Vaznesenje Gospodnje, u narodu praznik poznatiji kao Spasovdan. Ovaj praznik pada 40 dana posle dana vaskrsenja Hristovog. Spasovdan je spomen na dan kad se Isus Hrist vazneo na nebo nakon što je završio svoju zemaljsku misiju. Tom događaju, koji se zbio na Maslinovoj gori kod Jerusalima, prisustvovali su Hristovi apostoli. […]

