INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – ŠANSA ZA MLADE OBRAZOVANE KADROVE

Nije lako pokrenuti sopstveni biznis. Mladi u Srbiji, koji žele da pokrenu bilo kakav sopstveni posao, već u startu se susreću sa brojnim problemima – nedostatkom adekvatnog poslovnog prostora i odgovarajuće opreme za rad, ali i stručne podrška u planiranju i vodjenju biznisa. Zahvaljujući podršci NTP Čačak, mladi obrazovani kadrovi i tehnološki razvojne firme imaju priliku da svoje poslovanje ostvare u svojoj zemlji, prema modelu zemalja sa visokom stopom tehnološkog razvoja i inovacionog potencijala.

Startap centar Čačak

Naučno tehnološki park Čačak od svog osnivanja radi na unapredjenju stručnih usluga, sa težnjom da se stvore dobri uslovi da autori inovativnih poslovnih ideja dobijaju paket poslovnih servisa, počev od knjigovodstvenih, preko pravnih i mentorskih, pa sve do savetodavnih, što im omogućuje da se maksimalno usredsrede na razvoj svojih inovativnih proizvoda ili usluga. Usmerenost ka razvoju proizvodnih firmi, medjusobna uslovljenost i povezanost javnog, naučno-istraživačkog i privrednog sektora, kao tri osnovna stuba društva, jeste ono što izdvaja NTP Čačak od drugih parkova u Republici Srbiji i po čemu postaje prepoznatljiv.



Kako navodi Mirko Pešić, v. d. direktor NTP Čačak, IT sektor, kako u Srbiji, tako i u našem gradu, u velikoj je ekspanziji i beleži odlične rezultate.

–U našem gradu i generalno u Moravičkom okrugu IT zajednica ima veliki potencijal i napredak godinama unazad. Čačak broji više od 30 IT firmi koje redovno otvaraju svoja vrata, najpre za stručnu praksu, a kasnije i za radna mesta. Cilj Naučno tehnološkog parka u Čačaku je da uspešno povezuje nauku i privredu i da, zajedno sa Fakultetom tehničkih nauka, organizuje brojne aktivnosti za studente koji se svojim dokazivanjem nameću IT kompanijama u Čačku – objašnjava Pešić.



NTP ČAČAK

Naučno tehnološki park Čačak omogućuje saradnju privrede, nauke i istraživanja kroz razvoj novih ideja u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede. Naučno tehnološki park Čačak pruža infrastrukturnu, upravljačku i tehnički podršku inovativnim, kao i novoosnovanim preduzećima, omogućavajući im dalji rast i razvoj putem stručne podrške i transfera tehnologija iz akademskih i istraživačkih sektora.

–Raduju nas činjenice da mladi sve češće dolaze do ideja koje se zasnivaju na digitalizaciji. S obzirom na to da su informacione tehnologije veoma široka oblast koja digitalizuje današnje uslove za rad, počev od celokupnog poslovanja, preko digitalnog marketinga, pa sve do razvijanje aplikacija, to omogućuje drugim kompanijama olakšano poslovanje, a takođe i otvaranje novih radnih mesta. Кroz NTP Čačak razvijaju se pet IT kompanija, kojima pružamo infrastrukturne, tehničke, marketinške i druge vrste podrške. Кljuč uspeha rada NTP-a i Startap centra je održavanje IT zajednice, kako sa fizičkim, tako i sa virtuelnim stanarima, da zajedno motivišemo mlade da nakon stečenih diploma ostanu u svom gradu i zajedno sa „seniorima“ kompanija, prate svetske trendove u oblasti informacionih tehnologija – itiče naš sagovornik.

Naučno-tehnološki park u Čačku se prostire se na 5.800 kvadratnih metara i nalazi u jednom od pogona fabrike „Cer“, koja je uništena u NATO bombardovanju. Za ovu investiciju država je izdvojila ukupno 330 miliona dinara, od čega je 270 miliona uloženo u renoviranje prostora, a 60 za kupovinu savremene opreme. Ova organizacija je orijentisana na tehnološko razvojno preduzetništvo, uz mogućnost direktne podrške proizvodnim firmama. Savremena visoko-tehnološka oprema omogućila je NTP Čačak da postane atraktivno mesto privrednih aktivnosti najpoznatijih svetskih kompanija, kako bi se unapredili tehnološki standardi poslovanja privrednika iz našeg regiona.



Grad Čačak je na vreme prepoznao značaj NTP- a kao jednog od ključnih instrumenata za ublažavanje migracija mladih obrazovanih ljudi iz našeg okruga. Razvojem NTP Čačak stvoreni su uslovi da se oni koji su otišli vrate u svoj grad i ovde nastave sa svojim stručnim usavršavanjem i profesionalnim uspesima u okviru ove organizacije i okruženju obrazovnih, privrednih i istraživačkih institucija.

