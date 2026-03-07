ИЗЛОЖБА ХИЛАНДАРСКОГ МОНАХА

Среда, 11. март, Удружење Светог Манастира Хиландар „Теофил 1198“, Булевар Вука Караџића 38 А, Чачак. Изложба „Откријте светињу кроз објектив хиландарског монаха“. Отварање изложбе у 19 часова.
НИЈЕ САМО ПЛАВО – изложба слика Маје Васовић
НИЈЕ САМО ПЛАВО – изложба слика Маје Васовић,мастера сликарства из Чачка Петак 15. јул 2022.Средњи хол у 20:00 Мастер сликарства Маја Васовић је завршила средњу Уметничку школу у Чачку, на смеру дрворезбар. Дипломирала на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, на одсеку зидно сликарство. Учествовала је на више колективних изложби које је организовало удружење Креативна фабрика.
Међународни фестивал анимације АНИМАНИМА 2018
Сезону добрих програма чачанског Дома културе већ традиционално отвара фестивал анимираног филма Аниманима. Дванаесто издање, под покровитељством Града Чачка и Министарства културе и информисања, одржаће се од 4. до 8. септембра. У оквиру програма отварања биће приказан “Тај величанствени колач!”, најновији филм белгијских аутора Eme De Svaf и Marka Džejmsa Rolsa, […]
СИНОЋ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „МИЛЕНА ЧУБРАКОВИЋ“, У СУБОТУ кроз изложбу води Јерко Денегри, историчар уметности и ликовни критичар
Синоћ је у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ отворена изложба „МИЛЕНА ЧУБРАКОВИЋ“. Аутор и кустос изложбе која ће трајати до 10. јануара је Јулка Маринковић. Већ у суботу, 10. децембра, са почетком од 13 часова, у Уметничкој галерији ,,Надежда Петровић“ биће организовано вођење кроз изложбу Милена Чубраковић. Кроз изложбу ће водити Јерко Денегри, историчар уметности и ликовни […]