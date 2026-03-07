ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ „ЦВЕЋЕ НА ДАР“

У малој сали Културног центра јуче је одржана радионица за децу под називом „Цвеће на дар“. У радионици су учествовала деца од шест до 11 година, а то је била одлична прилика да малишани упознају природне материјале и основне технике аранжирања.
- На радионици су се малишани упознали са основним техникама аранжирања цвећа, правили смо мини баште у посудама са цвећем из наше околине. Идеја је била да то цвеће буде дар за њихове мајке, баке или коме већ желе да га поклоне. Деца су захваљујући мојим инструкцијама својим рукама правила икебане. Свако од њих је у том аранжману видео нешто занимљиво, неко шуму, неко брдо са цвећем, неко ливаду. Кроз овакав рад имали су прилику да истакну своју креативност, да развију машту – рекла је Милица Сретеновић, дипломирани инжењер пејзажне и хорти културе.
Малишани су у једночасовној радионици уживали дружећи се, правећи икебане. Своју креативност испољили су кроз разне врсте техника које су користили у изради цветне икебане.
- Ове године нисмо имали много радионица, али надамо се да ћемо у наредном периоду у зависности од интересовања деце повећати њихов број. Овога пута нисмо организовано позивали школе, већ нас је занимало колико су деца заинтересована за овакав тип радионица. Радионице организујемо на основу дечијих интересовања и афинитета – Ивана Алексић из Програма за децу и младе Културног центра Чачак.
Следећа радионица почиње у среду, 11. марта, она ће бити организована у пет серија, а тема је „Како разговарати са собом“ и она се односи на тинејџере.
В. Ј.