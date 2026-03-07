ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ „ЦВЕЋЕ НА ДАР“

Zaštitinik građana Zoran Pašalić rekao je da se tokom pandemije koronavirusa višestruko povećao broj građana koji su tražili njegovu pomoć. Prema njegovim rečima, građani su se najviše žalili na mere ograničenja kretanja, koje su u početku obuhvatale i decu sa autizmom, što je rešeno nakon obraćanja ombudsmana Vladi Srbije. On je za današnju Politiku naveo […]

