БУКЕТИ ИВАНЕ СОЛУЈИЋ ВИШЕ ОД ОБИЧНОГ ПОКЛОНА

СПОЈ ЕЛЕГАНЦИЈЕ, КРЕАТИВНОСТИ И УКУСА
Желећи да драге људе обрадује уникатним поклонима Ивана Солујић из Горњег Милановца дошла је на идеју да их сама прави. Уз мало маште, креативности и труда њени радови привукли су пажњу пратилаца на друштвеним мрежама, који се радо одлуче за један од Иваниних слатких букета за сваку прилику.
– Моја идеја да се бавим прављењем букета кренула је пре око две године, када сам пожелела да однесем оргиналан поклон на крштење. Букет од пелена ми је тада деловао као сјајна опција, у мојој глави све је изгледало савршено, али на путу до цркве добила сам прилику за брзу интервенцију. Моја жеља да се појавим са тим букетом била је веома јака, па сам успела да га средим, поклон је био оргиналан и запамћен. Управо тада дошла сам на идеју да бих то могао да буде мој хоби и начин на који бих могла да искажем креативност – рекла је Ивана Солујић.
Букети од слаткиша осмишљени су тако да изгледају као прави цветни аранжмани, али уместо латица и мириса, нуде слатки мирис бомбона, чоколаде, воћа, а упаковани изгледају прелепо и могу бити поклон за сваку прилику. Ови креативни букети представљају оригиналну замену за букете од цвећа који за само неколико дана увену.
– Нисам особа која се обрадује када добије резано цвеће, јер ми увек буде жао колико кратко траје тај поклон, а велики сам обожавалац гумених бомбона, па сам онда дошла на идеју да спојим лепо и корисно. Указала ми се и прилика да радим нешто што у том моменту није нико радио у мом окружењу. Првобитан циљ ми је био да испољим своју креативност, али нисам очекивала да ће све то тако брзо доћи до људи. Задовољна сам одзивом суграђана, заинтересованих људи на друштвеним мрежама којих има и из Чачка. Драго ми је да људи желе да награде мој труд и да још увек вреднују ручни рад. Инспирацију за букете и необичне поклоне налазим свуда око себе, највише ме инспиришу купци и повод за који је букет намењен – прича наша саговорница.
Када је кренула у ову причу идеје су се само низале, а за то су заслужни управо они који су се путем друштвених мрежа, али и захваљујући позитивним утисцима, заинтересовали за ове уникатне поклоне. Ови лепи аранжмани могу се и персонализовати употребом омиљених чоколада, гумених бомбона или лизалица, често допуњених украсним папиром, плишаним играчкама или балонима.
– С обзиром на то да букете правим по поруџбини, након примања исте идем у набавку. Важно ми је да све буде свеже, квалитетно, па баш зато и немам ништа на стању унапред. Букете правим за разне прилике, букете од пелена за рођење деце, за прве рођендане, многе друге лепе поводе, доста купаца тражило је да убацим у своју понуду и славске букете. Наравно, незаобилазни су и тематски које правим за Нову годину, Васкрс, 8. март, Дан заљубљених. Имам и букете који су актуелни у сезони поста са сувим, језграстим воћем – каже Ивана.
Ивана се посвети сваком букету, иако веома често нема слободног времена, јер је мама и има мало дете, труди се да испоштује сваку поруџбину и да свако ко наручи букет буде задовољан. Наравно, сама не би успела да реализује идеје да нема помоћ и подршку породице. Некада јој је довољан само повод за који је неко пожелео букет, па Ивана пусти машти на вољу.
– Без мужа и породице не бих имала петљу да започнем ову причу. Они су ме у старту охрабривали, а сада свако има неко своје задужење приликом израде букета. Без мужа увијање букета не би било замисливо, сестра је ту да осмисли кадар, укаже на неке недостатке, а родитељи су увек спремни да причувају унука како бих ја имала времена да се бавим израдом букета. Прављењем букета обично се бавим на крају дана због обавеза које са собом носи улога мајке, а увијање зависи од тога када је муж слободан да би ми помогао. Фотографишем букете у жељи да својим пратиоцима на друштвеним мрежама пренесем и дочарам уникатност сваког букета . Уклапам све са обавезама, с обзиром на то да имам бебу, гледам да проводим што више времена са њим, тако да време за букете оставим увече када он заспи, да бих могла све да урадим онако како сам замислила. Често приликом процеса стварања навиру идеје, а креатовност се природно развија док радим – рекла је саговорница „Чачанског гласа”.
Оно што посебно радује Ивану јесу позитивни утисци купаца, а наравно и оних који су њене аранжмане добили на поклон. Осмеси на лицима задовољних купаца награда су за њен труд и креативност. Уникатне букете можете погледати на Инстаграм страници: _buket_land_.
Виолета Јовичић