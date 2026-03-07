ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ВИШЕ ПРОГРАМА О ПОДСТИЦАЈИМА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ

Влада Републике Србије је донела више програма финансијске подршке у области привреде у 2026. години, а приоритет су специфичне гране производње којима је неопходна помоћ за даљи раст и развој, за проширење и модернизацију производних капацитета. Као један од приоритетних, донет је Програм финансијске подршке за производњу одевних и других предмета од текстила и коже. Такође, Влада је усвојила више уредби и закључака о утврђивању програма подршке и подстицаја у области привреде, међу којима су: Програм за подстицај развоја прерађивачких капацитета у области производње вина, пива и јаких алкохолних пића, Програм финансијске подршке за прераду воћа и поврћа, Програм финансијске подршке за прерађивачку делатност производње сирева и других млечних производа. Усвојена је и Уредба о утврђивању Програма подршке за развој предузетништва жена на селу, Уредба о утврђивању Програма подршке развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности, као и Уредба о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије, навела је за наш лист Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак Привредне коморе Србије Моравичког и Рашког управног округа.

Влада Србије је недавно усвојила Програм финансијске подршке за производњу одевних и других предмета од текстила и коже у 2026. години, који обезбеђује како бесповратна, тако и средства из кредита Фонда за развој. Циљ програма је раст инвестиција у овом сектору индустрије, модернизација производних капацитета, повећање продуктивности, јачање позиције домаћих произвођача, као и очување радних места и отварање нових, каже Горана Танасковић, руководилац ОЈ Чачак ПКС Моравичког и Рашког управног округа.

– Програм финансијске подршке за производњу одевних и других предмета од текстила и коже обезбеђује 70 милиона динара бесповратних средстава и 70 милиона кредитних средстава Фонда за развој, за суфинансирање набавке нове или половне производне опреме (до пет година старости), доставних возила, рачунарске опреме и софтвера, адаптацију производног простора (до милион динара) и обртних средстава до 20 одсто улагања. Бесповратна средства износе до 40 одсто вредности инвестиције, односно, за фирме из треће и четврте групе развијености општина до 50 одсто. Привредници, произвођачи предмета од текстила и коже могу да добију од 625.000 до 3.000.000 динара (однос кредит – бесповратна средства је 60:40), односно, од 500.000 до 3.000.000 динара (50:50 за слабије развијене општине) – навела је Танасковић.

Влада Републике Србије је усвојила још неколико програма подршке и подстицаја у области привреде, међу којима је и Програм за подстицај развоја прерађивачких капацитета у области производње вина, пива и јаких алкохолних пића од 100 одсто домаће сировине, за који су предвиђена бесповратна средства у износу од 150 милиона динара. Средства за реализацију овог програма опредељена су за подршку предузетницима, микро и малим привредним друштвима регистрованим у Агенцији за привредне регистре и у винарском регистру, регистру произвођача пива или регистру произвођача јаких алкохолних пића, наглашава саговорница „Чачанског гласа“.

– Влада је усвојила и Закључак о финансијској подршци за прераду воћа и поврћа од 100 одсто домаће сировине у 2026. години, за који је опредељено 70 милиона динара, а у истом износу је предвиђена и подршка за прерађивачку делатност производње сирева и других млечних производа, такође, од 100 одсто домаће сировине. Циљ овог програма је јачање конкурентности домаће млечне индустрије, подстицање инвестиција у модернизацију и проширење прерађивачких капацитета, са посебним фокусом на мање произвођаче и развој руралних подручја кроз повећање додате вредности и стабилност откупа примарне производње – објашњава Танасковић.

Усвојена је и Уредба о утврђивању програма подршке за развој предузетништва жена на селу у 2026. години, за чије је спровођење намењено 50 милиона динара, а циљ овог програма је подстицање женског предузетништва и одрживог економског развоја, односно, запошљавања жена у сеоским подручјима.

– Један од основних циљева Владе Србије јесте подршка малим и средњим предузећима и предузетницима, као и женама које су велики економски потенцијал, чиме се може обезбедити додатна запосленост, пре свега, у руралним, мање развијеним подручјима. Реализацијом овог програма побољшава се положај жена на тржишту рада и у области предузетништва – напомиње наша саговорница.

Такође, усвојена је и уредба о утврђивању Програма подршке развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности у 2026. години, за чију је реализацију немењено 25 милиона динара. Циљ овог програма је очување и унапређење старих и уметничких заната, као и послова домаће радиности, што ће допринети повећању конкурентности и развоју предузетништва, каже Танасковић.

Влада је усвојила и Уредбу о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије, како би се развојем сеоског туризма и унапређењем капацитета и квалитета услуга повећао укупан туристички промет.

– Средства се додељују бесповратно, а максималан износ по пројекту је 2,9 милиона динара, док је корисник дужан да сопственим учешћем обезбеди средства од најмање 10 одсто укупне вредности пројекта. Развој руралног туризма допринеће и развоју предузетништва уопште на сеоском подручју – нагласила је Горана Танасковић.

Сви подаци о програмима подршке биће објављени на сајту Привредне коморе Србије, као и Фонда за развој. У Организационој јединици Чачак Привредне коморе Србије, за све заинтересоване предузетнике, ускоро ће бити организована презентација ових програма подршке и подстицаја.

Н. Р.