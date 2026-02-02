ЉУБАВ
Изложба слика од каменчића Љиљане Ристић из Чачка.
СРЕДА, 4. ФЕБРУАР
Клуб КЦ Чачак у 19.00
Организација: Ликовни програм Културног центра Чачак
ИЗЛОЖБОМ АУТОРКЕ ХИНД МЕЗАИНА ОТВОРЕНА МАНИФЕСТАЦИЈА „СОЊИН СЕПТЕМБАР“ Овогодишње четврто по реду, а друго бијенално издање манифестације „Соњин септембар“, посвећено Хинд Мезаини, ауторки из Дубаија, добитници награде „Соња Савић“ на „Alternative film&video“ фестивалу у Београду, из 2023. године, за рад „Перформанс храбрости/ A performance of valour“, недавно је отворено у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“. Чачанска […]
Изложба „Часопис Градац ‒ педесет година постојања” аутора Тијане Бежанић (библиотекар) и Бранка Кукића (уредник еминетног гласила), биће свечано отворена у петак, 24. новембра. У Галерији Градске библиотеке ће се поводом овог јубилеја, значајног не само за књижевно-уметничку сцену Чачка него и целе Србије, обратити културни посленици Јасмина Врбавац, Слободан Шијан, Светислав Басара, Горан Петровић, […]
Поводом Дана словенске писмености Удружење ,,Ксенија – руски језик“ организује предавање о српско-чешким односима у четвртак, 30. маја, у Малој сали Културног центра Чачак. Гости су шеф Катедре за бихемистику у Београду проф. др Александра Корда Петровић и др Александра Добросављевић, потомак Чеха у Чачку. Везе културе, историје, традиције и искуства народа који су свој […]