Kultura

Изложба слика од каменчића Љиљане Ристић

G. D. Komentara (0)


ЉУБАВ
Изложба слика од каменчића Љиљане Ристић из Чачка. 

СРЕДА, 4. ФЕБРУАР
Клуб КЦ Чачак у 19.00

Организација: Ликовни програм Културног центра Чачак
                                                             

Slične Vesti
Društvo Kultura

АУТЕНТИЧНА КУЛТУРА И ЖИВА УМЕТНИЧКА СЦЕНА ДУБАИЈА

N. R.

ИЗЛОЖБОМ АУТОРКЕ ХИНД МЕЗАИНА ОТВОРЕНА МАНИФЕСТАЦИЈА „СОЊИН СЕПТЕМБАР“ Овогодишње четврто по реду, а друго бијенално издање манифестације „Соњин септембар“, посвећено Хинд Мезаини, ауторки из Дубаија, добитници награде „Соња Савић“ на „Alternative film&video“ фестивалу у Београду, из 2023. године, за рад „Перформанс храбрости/ A performance of valour“, недавно је отворено у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“. Чачанска […]
Kultura

Свечано отварање изложбе „Часопис Градац ‒ педесет година постојања”

G. D.

Изложба „Часопис Градац ‒ педесет година постојања” аутора Тијане Бежанић (библиотекар) и Бранка Кукића (уредник еминетног гласила), биће свечано отворена у петак, 24. новембра. У Галерији Градске библиотеке ће се поводом овог јубилеја, значајног не само за књижевно-уметничку сцену Чачка него и целе Србије, обратити културни посленици Јасмина Врбавац, Слободан Шијан, Светислав Басара, Горан Петровић, […]
Aktuelno Kultura

,,Словенски свет“ из угла српско-чешких односа

vladecaglas

Поводом Дана словенске писмености Удружење ,,Ксенија – руски језик“ организује предавање о српско-чешким односима у четвртак, 30. маја, у Малој сали Културног центра Чачак. Гости су шеф Катедре за бихемистику у Београду проф. др Александра Корда Петровић и др Александра Добросављевић, потомак Чеха у Чачку. Везе културе, историје, традиције и искуства народа који су свој […]

