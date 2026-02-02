Музика уживо сваке среде, четвртка, петка и суботе у „Јеличком врту”
Ресторан домаће кухиње „Јелички врт” у Горњој Атеници и у новој години наставља са музиком уживо сваке среде, четвртка, петка и суботе. Код нас наступају одлични оркестри из нашег краја: „Имам једну жељу”, „Поноћна прича”, „Трио мистер”, „Стари град”, „Мајстори”, „Лоши момци”,… Пред нама су и посебне прославе Дана вина и заљубљених 14. фебруара, Сретењско вече 16. фебруара, Ракијско вече 22. фебруара, Винско вече Винарије Минић 1. марта, Дан жена 8. марта, Васкршње вече 12. априла, итд.
Организујемо и све врсте прослава до 50 гостију (рођендане, крштења, венчања, дипломирања, одласке у пензију, поласке у школу, годишњице матуре…). За све који су рођени 1976. и ове године пуне 50 година дајемо 10% попуста на укупни рачун за прославу у нашем ресторану.
Посебно истичемо наше специјалитете које немате ни на једном другом месту: „Српски доручак”, „Обреновића шницла”, „Ловачка шницла”, „Ћевапи у ћупу”, „Гриловани козји сир са шумским воћем и орасима”, „Јеличка мусака”, „Бањалучки ћевап”, „Пролећне ролнице” и „Суфле са сладоледом од ракије”.
Понедељак и уторак су „Породични дани” када је за свако дете до 12 година бесплатан оброк из Дечјег менија, а сваког дана служимо богат Плато-доручак са кафом за 600 динара по особи (са комплет лепињом, уштипцима, јајима, домаћим кобасицама, сиром, кајмаком, ајваром и другим ђаконијама).
Наш „Ракија бар” по коме смо јединствени у овом крају нуди ракије од најбољих чачанских произвођача: „Јелички дукат”, „Драгачевка”, „Плазинић”, „Жубор са Каблара”, „Соколова суза”, „Кабларска краљица” и „Златан брег”, уз сјајне комшијске дестилерије – „Стара соколова” из Ужица, „Босиљчић” из Пожеге и „Зарић” из Косјерића. Ту су и врхунске домаће винарије: „Минић”, „Алексић”, „Александровић”, „Арсенијевић”, „Милосављевић”, „Јокић”, „Ковачевић”…, као и наша чачанска винарија „Томић” са Каблара! За љубитеље домаћег занатског пива имамо и најбоља српска крафт пива из пивара „Догма”, „Кабинет” и „Салто”, као и наше сјајно локално „Чачанско пиво”.
Радно време ресторана је од 9-24 часа сваког дана у недељи, а петком и суботом до 01. Више информација о свему и резервације на 065 332 555 0 и 032 332 555. Добро дошли у„Јелички врт” – место најбољег провода у нашем граду!
