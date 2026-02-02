Од данас електронско подношење пријава за упис деце у вртић на порталу е-Управа

Данас је почело електронско подношење пријава за упис деце у предшколске установе у 33 општине и града широм Србије.
Пријаве се подносе електронски помоћу услуге е-Вртић на порталу е-Управа и доступне су свим е-Грађанима, односно регистрованим корисницима Портала e-ID без обзира на који начин приступају порталу.
Целокупан списак предшколских установа обухваћених конкурсом доступан је у оквиру услуге е-Вртић на порталу е-Управа.
Како се наглашава, новина је да ће у случају да су оба родитеља страни држављани они моћи да поднесу захтев за упис детета у вртић, с обзиром на то да је услуга омогућена и страним држављанима са сталним или привременим боравком у Републици Србији.
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу подсећа родитеље да прате објављивање конкурса у својим општинама и градовима, како би благовремено и електронским путем поднели захтев за упис детета у предшколску установу.
Регистрација грађана на порталу е-Управа је могућа онлајн и то креирањем корисничког имена и лозинке или коришћењем мобилне апликације Consent-ID или квалификованим електронским сертификатом.
РТС