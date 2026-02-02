Живописни иницијали и Баковићева поезија

,,ТАКО СУ ГОВОРИЛИ НАШИ ПРЕЦИ“
Вечерас је у Галерији Градске библиотеке Чачак отварање изложбе ,,Моја ћирилица“ пропраћено и стиховима бројних песама Благоја Баковића у оквиру манифестације „Светосавске свечаности”. Поезија, та мелодија овостраног и оностраног, али и Баковићева поетска реч, коју је чула чачанска публика, слика су која је употпунила и поменуту изложбу.
У програму су учествовали књижевници Благоје Баковић и Будимир Дубак.
Уредник изложбе је Нађа Вуксановић.
Детаљније у штампаном издању ,,Чачанског гласа“…
М.Матовић