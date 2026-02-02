Kultura

Живописни иницијали и Баковићева поезија

,,ТАКО СУ ГОВОРИЛИ НАШИ ПРЕЦИ“

Вечерас је у Галерији Градске библиотеке Чачак отварање изложбе ,,Моја ћирилица“ пропраћено и стиховима бројних песама Благоја Баковића у оквиру манифестације „Светосавске свечаности”. Поезија, та мелодија овостраног и оностраног, али и Баковићева поетска реч, коју је чула чачанска публика, слика су која је употпунила и поменуту изложбу.

У програму су учествовали књижевници Благоје Баковић и Будимир Дубак.

Уредник изложбе је Нађа Вуксановић.

Детаљније у штампаном издању ,,Чачанског гласа“…

М.Матовић

КОНКУРС ЗА МЛАДЕ ПЕСНИКЕ

Књижевно друштво „Мрчајевци“, Мрчајевци, поводом ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТИХ Међународних мрчајевачких песничких сусрета расписује: К  О  Н  К  У  Р  С за младе песнике – ученике основних и средњих школа. Млади песници могу доставити своје радове-песме на тему Шумадија, завичај, Морава, као и песме по слободном избору,  у три примерка највише по три песме. Песме се шаљу […]
„ФОСИЛИ КАО ОДРАЗИ ПРОШЛОСТИ“

МИЛИОНИ ГОДИНА ПРОШЛОСТИ НА ИЗЛОЖБИ ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА ИЗ БЕОГРАДА И НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧКУ Славко Спасић, директор Природњачког музеја у Београду, отворио је недавно, у Галерији Народног музеја у Чачку изложбу „Фосили као одрази прошлости“. Аутори поставке, која ће у чачанском Музеју остати наредних месец дана су: Биљана Митровић, Сања Алабурић, Бранко Радуловић из Природњачког […]
BOŽANSTVENO POJANJE NA RASKRŠĆU

NIŠKA CRKVENA DRUŽINA „BRANKO“ održaaće koncert pod nazivom „BOŽANSTVENO POJANJE NA RASKRŠĆU“ u nedelju, 9. jula, u 20 časova, u Amfiteatru u Ovčar Banji. Niška Crkveno – pevačka družina “Branko“ je osnovana 1. septembra 1887. godine pri Sabornom hramu Svete Trojice u Nišu. Hor je dobio ime po čuvenom pesniku srpskog romantizma Branku Radičeviću. Već […]

