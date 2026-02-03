зима црква Фото: Дарка Симеуновић
Променљиво, уз смену сунца и облака

G. D. Komentara (0)

Извор:РТС, РХМЗ

У већем делу Србије биће променљиво, уз смену сунца и облака, али топлије време, а само ће се на истоку Србије задржати облачно и хладно време. Највиша дневна температура у већини места од 4 до 10 степени, а само на истоку хладније – око -5.

зима црква Фото: Дарка Симеуновић
Фото: Дарка Симеуновић

Након хладног јутра уз слаб, понегде и умерен мраз, током дана у већем делу земље биће променљиво време.

Увече и током ноћи уследиће постепено наоблачење са запада, које ће на северозападу и западу Србије понегде условити кишу.

Дуваће слаб и умерен ветар, на југу Баната јак, увече и олујни, југоисточни. Јутарња температура биће од -7 до -2 степена, а највиша дневна у већини места од 4 до 10 степени, а само на истоку хладније, око -5.

У Београду ће ујутру бити хладно уз слаб мраз, а током дана променљиво и мало топлије, уз смену сунчаних и облачних интервала. Дуваће слаб и умерен ветар, увече јак, југоисточни.

Најнижа температура биће од -4 до -2 степена, а највиша дневна око 6. Увече ће уследити постепено наоблачење, које ће касније током ноћи у појединим деловима града условити слабу кишу.

Реуматски болови и поспаност код метеоропата

Релативно повољне биометеоролошке прилике за већину хронично оболелих.

Опрез се саветује срчаним болесницима и особама са респираторним тегобама. Реуматски болови и поспаност су очекивани као метеоропатске реакције.

Прогноза за наредне дане

Идућих седам дана у Србији се може очекивати топлије време. У среду и четвртак ујутру биће умерено до потпуно облачно местимично са кишом, а затим се у четвртак током дана очекује углавном суво време, уз делимично разведравање.

У кошавском подручју до четвртка ће бити ветровито са кошавом која ће на југу Баната и у доњем Подунављу имати и ударе олујне јачине.

До краја периода задржаће се топло време са честим пролазним наоблачењима са кишом, а почетком следеће седмице очекује се и поново појачање југоисточног ветра у кошавском подручју.

