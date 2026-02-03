Извор:РТС, РХМЗ
У већем делу Србије биће променљиво, уз смену сунца и облака, али топлије време, а само ће се на истоку Србије задржати облачно и хладно време. Највиша дневна температура у већини места од 4 до 10 степени, а само на истоку хладније – око -5.
Након хладног јутра уз слаб, понегде и умерен мраз, током дана у већем делу земље биће променљиво време.
Увече и током ноћи уследиће постепено наоблачење са запада, које ће на северозападу и западу Србије понегде условити кишу.
Дуваће слаб и умерен ветар, на југу Баната јак, увече и олујни, југоисточни. Јутарња температура биће од -7 до -2 степена, а највиша дневна у већини места од 4 до 10 степени, а само на истоку хладније, око -5.
У Београду ће ујутру бити хладно уз слаб мраз, а током дана променљиво и мало топлије, уз смену сунчаних и облачних интервала. Дуваће слаб и умерен ветар, увече јак, југоисточни.
Најнижа температура биће од -4 до -2 степена, а највиша дневна око 6. Увече ће уследити постепено наоблачење, које ће касније током ноћи у појединим деловима града условити слабу кишу.
Реуматски болови и поспаност код метеоропата
Релативно повољне биометеоролошке прилике за већину хронично оболелих.
Опрез се саветује срчаним болесницима и особама са респираторним тегобама. Реуматски болови и поспаност су очекивани као метеоропатске реакције.
Прогноза за наредне дане
Идућих седам дана у Србији се може очекивати топлије време. У среду и четвртак ујутру биће умерено до потпуно облачно местимично са кишом, а затим се у четвртак током дана очекује углавном суво време, уз делимично разведравање.
У кошавском подручју до четвртка ће бити ветровито са кошавом која ће на југу Баната и у доњем Подунављу имати и ударе олујне јачине.
До краја периода задржаће се топло време са честим пролазним наоблачењима са кишом, а почетком следеће седмице очекује се и поново појачање југоисточног ветра у кошавском подручју.