ИЗМЕНА ДЕОНИЦЕ АУТО-ПУТА КРОЗ РАДАЉЕВО

Деоница првобитне трасе кроз Радаљево се измешта у брдо па ће морати да се гради тунел. То ће поскупети реализацију али ће сачувати куће и имања, речено је на јучерашњем састанку представника локалне самоуправе Ивањица, пројектаната компаније ЦРБЦ и мештана Радаљева.
По усвојеном планском акту, траса ове деонице заузимала је велику површину плодног земљишта и предвиђала рушење стотинак стамбених објеката. Зато су мештани Радаљева користили сваку прилику, од јавних расправа па до самог председника Републике, да се размотри могућност померања трасе.
Како је рекао Радуле Бошковић из компаније ЦРБЦ, од четири припремљене варијанте представницима ЈП „Путеви“ и Министарства грађевинарства представљене су две а они су се одлучили за повољнију за мештане.
-Понудили смо такозвану долинску и тунелску варијанту. Они су се определили за тунелску. Она је померена у брдо, више пределе и радиће се додатни тунел од 1,6 километара што поскупљује техничко решење али са друге стране мештанима смо изашли максимално у сусрет.
Приличани нису крили задовољство што су, како је казао Радивоје Јевђовић, сачували Радаљево, имања и око 90 стамбених и помоћних објеката.
Председник општине Ивањица, Александар Митровић, истакао је да je важно да су уважени интереси грађана.
-После годину дана разговора успели смо заједно са мештанима и пројектантима да померимо трасу. Након усвајања плана, испитивања трасе, биће јавни увид али је до тога још дуга процедура. Битно је да је интерес грађана уважен, сачувана домаћинства и поседи и да они могу да наставе живот и рад.
Ј.С.