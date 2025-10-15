Ivanjica

ИЗМЕНА ДЕОНИЦЕ АУТО-ПУТА КРОЗ РАДАЉЕВО

Деоница првобитне трасе кроз Радаљево се измешта у брдо па ће морати да се гради тунел. То ће поскупети реализацију али ће сачувати куће и имања, речено је на јучерашњем састанку представника локалне самоуправе Ивањица, пројектаната компаније ЦРБЦ и мештана Радаљева.

По усвојеном планском акту, траса ове деонице заузимала је велику површину плодног земљишта и предвиђала рушење стотинак стамбених објеката. Зато су мештани Радаљева користили сваку прилику, од јавних расправа па до самог председника Републике, да се размотри могућност померања трасе.

(Фото: Инфо ЛИГА)

Како је рекао Радуле Бошковић из компаније ЦРБЦ, од четири припремљене варијанте представницима ЈП „Путеви“ и Министарства грађевинарства представљене су две а они су се одлучили за повољнију за мештане.

-Понудили смо такозвану долинску и тунелску варијанту. Они су се определили за тунелску. Она је померена у брдо, више пределе и радиће се додатни тунел од 1,6 километара што поскупљује техничко решење али са друге стране мештанима смо изашли максимално у сусрет.

Приличани нису крили задовољство што су, како је казао Радивоје Јевђовић, сачували Радаљево, имања и око 90 стамбених и помоћних објеката.

Председник општине Ивањица, Александар Митровић, истакао је да je важно да су уважени интереси грађана.

-После годину дана разговора успели смо заједно са мештанима и пројектантима да померимо трасу. Након усвајања плана, испитивања трасе, биће јавни увид али је до тога још дуга процедура. Битно је да је интерес грађана уважен, сачувана домаћинства и поседи и да они могу да наставе живот и рад.

 Ј.С.

