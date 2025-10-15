У суботу „Дани др Драгише Мишовића“
Традиционална манифестација „Дани др Драгише Мишовића“, коју организује Српско лекарско друштво – Подружница Чачак, биће одржана у суботу, 18. октобра ,у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, са почетком у 10.00 часова.
Као и претходних година, циљ манифестације је да окупи истакнуте стручњаке из различитих области медицине, ради размене знања, искустава и промоције стручно-научног рада.
Програм ће обухватати стручна предавања, панел дискусије и презентације актуелних тема из медицинске праксе.