Uncategorized

У суботу „Дани др Драгише Мишовића“

G. D. Komentara (0)

У суботу „Дани др Драгише Мишовића“

 Традиционална манифестација „Дани др Драгише Мишовића“, коју организује Српско лекарско друштво – Подружница Чачак, биће одржана у суботу, 18. октобра ,у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, са почетком у 10.00 часова.

Као и претходних година, циљ манифестације је да окупи истакнуте стручњаке из различитих области медицине, ради размене знања, искустава и промоције стручно-научног рада.

Програм ће обухватати стручна предавања, панел дискусије и презентације актуелних тема из медицинске праксе.

Slične Vesti
Društvo Uncategorized

ЦЕНЕ СТАРОГРАДЊЕ И НОВОГРАДЊЕ СКОРО ИЗЈЕДНАЧЕНЕ

Z. Ј.

Пише: Виолета Јовичић Иако су политичка и економска ситуација довеле до драстичних поскупљења грађевинског материјала, у Србији градња не стаје, напротив, гради се пуном паром. – Прошла година протекла је у успоравању тржишта стамбених непокретности и смањењу броја трансакција, због геополитичких и економских турбуленција, нарочито када је реч о трансакцијама финансираним из кредита. Ипак, наше […]
Uncategorized

„СРПСКИ ЈЕЛЕК“ И МЛАДЕНА ГОЈКОВИЋ У „ЗРАЧКУ“ – УВЕК ДРАГИ ГОСТИ

vesna

У Центру за пружање социјалних услуга „Зрачак“ увек се обрадују када им у посету дођу гости. Посебно им значи када проведу дан уз песму и игру. Младена Гојковић и њено удружење „Српски јелек“ бар једном годишње дођу, заједно са својим пријатељима. Тако је било и јуче, када је у спортској сали приређен културно-забавни програм за […]
Društvo Uncategorized

Danas nekoliko kvarova na vodovodnoj mreži

G. D.

Nadležni iz JKP „Vodovod“ obaveštavaju korisnike da jutros ima više kvarova na vodovodnoj mreži: u Prijevoru, kod rezervoara R3 (zatvorena voda), u Ulici Gvozdena Paunovića, kod broja 270 i Savkovića Kosa 110.Kvarovi će biti sanirani u toku dana. Moguće je kratotrajno zatvaranje vode na pomenutim lokacijama dok traju radovi.Nakon popravke pukle cevi može doći do […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.