JEREMIĆ NAJAVIO BOJKOT IZBORA U ČAČKU

Lider Narodne stranke, Vuk Jeremić, objavio je danas zvanično bojkot i u Čačku, dodajući da u ovom trenutku “ne postoje uslovi za normalan život i normalne izbore”.

Jeremić je na konferenciji za novinare rekao da Narodna stranke ne učestvuje na razgovorima u Skupštini Srbije uz posredovanje Evropske unije (EU), koji su zamišljeni za prevazilaženje krize, jer je rok od devet meseci, pre održavanja izbora na proleće istekao.

“Narodna stranka ne učestvuje na tim razgovorima, jer nema o čemu da se priča. Potrebno je da prođe devet meseci, da se ispune naši zahtevi. To vreme je isteklo i ne treba stvarati iluziju. Predstvicma EU smo rekli da ne mogu da računaju na naše učešće, ali da smo otvreni za razgovore sa njima u budućnosti”, objasnio je Jeremić.

Prema njegovim rečima, aktivisti Saveza za Srbiju (SzS) u narednom periodu će biti više prisutni na terenu, ali i dalje ističe da im je nedostupan veći medijski spektar, odnosno gostovanje na medijima sa nacionalnom frekvencijom.

“Ova kampanja će biti dinamičnija i to ja najbrži put ka promeni sistema i režima. To podrazumeva mnogo odricanja, biće jako teško finansirati političke organizacije koje ne uđu u Skupštinu Srbije, jer znamo da je to najstabilniji način finansiranja političkih aktivnosti”, naveo je Jeremić.

Jeremić kaže da će tokom ovih aktivnosti, SzS pozivati građane da ne izkaze na izbore, ukoliko ih bude na proleće, kako se ne bio dao legitimitet ovakvom poretku.

Izvor: MNA