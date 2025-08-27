бебе нова
Zdravstvo

Јуче није рођена ни једна беба

G. D. Komentara (0)

Јуче у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ни једна беба.

2-БЕБЕ 1

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

Извор: Ча глас

Slične Vesti
Aktuelno Zdravstvo

Значај скрининг програма за превенцију карцинома дојке

I. М.

Завод ѕа јавно здравље Чачак обележио је март Месец борбе против карцинома на конференцији за медије, одржаној јуче, на којој су поред лекара из ЗЗЈЗ учествовали и доктори из Дома здравља и Болнице, а који су превасходно говорили о значају скрининг програма за превенцију рака дојке. Иако су на врху лествице по броју оболелих канцер […]
Grad Zdravstvo

ЈЕДАН ХОСПИТАЛИЗОВАНИ КОВИД ПАЦИЈЕНТ

vladecaglas

Извор: Радни тим за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка Извештај Радног тима за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка за 29. август оформљен је за јавност. На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења хоспитализован је 1 пацијент.  У респираторном центру нема пацијената, такође […]

БЕБЕЕ
Zdravstvo

Јуче ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.