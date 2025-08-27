Јуче није рођена ни једна беба

Јуче у Породилишту Опште болнице Чачак није рођена ни једна беба.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
Завод ѕа јавно здравље Чачак обележио је март Месец борбе против карцинома на конференцији за медије, одржаној јуче, на којој су поред лекара из ЗЗЈЗ учествовали и доктори из Дома здравља и Болнице, а који су превасходно говорили о значају скрининг програма за превенцију рака дојке. Иако су на врху лествице по броју оболелих канцер […]
Извор: Радни тим за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка Извештај Радног тима за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка за 29. август оформљен је за јавност. На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења хоспитализован је 1 пацијент. У респираторном центру нема пацијената, такође […]
Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.