Позоришна представа „МРКИ – НИСАМ ТИ ИСПРИЧАО“
ПОНЕДЕЉАК, 6. АПРИЛ
ВЕЛИКА САЛА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК, У 20.00
Марко Јанкетић на сцени наставља прекинути разговор са својим оцем Мишом, о стварима које није стигао да му каже. О свему што би волео да подели са њим, да је остао још који минут. Нема глуме, нема сакривања иза улога, само лично сећање, питања и реченице које су дуго чекале да буду изговорене. На сцени, заједно са њим је и Курина трио (мађарски ромски оркестар). Њихова музика не само да прати причу, већ заједно са Марком настављају тамо где речи стану. Познате песме натопљене сетом, сећањем, поносом, а надасве љубављу, у извођењу Марка Јанкетића. Вече искрених емоција, исповести и песме.
Карте можете купити преко сајта tickets.rs и његовим продајним местима.
Организација: Позоришни програм
