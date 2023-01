Јуче рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

Još danas toplo, za vikend PRAVA jesen… Umereno oblačno, toplo, vetrovito i veći deo dana suvo. Uveče stiže promena vremena – jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima i padom temperature za 10 do 15 stepeni za vikend. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 26 […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук