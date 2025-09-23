БЕБЕЕ
Zdravstvo

ЈУЧЕ – ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D. Komentara (0)

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК.

бебе 2

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

Извор: Ча глас

БОЛНИЦА, Фото: Милица Матовић
Društvo Grad Zdravstvo

ОДЕЉЕЊЕ НЕУРОЛОГИЈЕ УНАПРЕЂУЈЕ СВОЈ РАД: ДОПЛЕР КРВНИХ СУДОВА ВРАТА

vladecaglas

ИЗВОР: Јована Луковић, помоћник директора за немедицински сектор Према информацијама из Опште болнице Чачак од 15. децембра претходне године ради бржег и квалитетнијег лечења неуролошких пацијената, а захваљујући разумевању и подршци директора Опште болнице Чачак примаријуса доктора Дејана Дабића, начелника радиологије и неурологије др Биљане Вучетић и др Надежде Савић на одељењу радиологије је омогућен […]

Društvo Zdravstvo

ЈУЧЕ – ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

Фото архива: М. Лукић, МНА
Zdravstvo

ПРЕМИНУЛА ЧАЧАНКА НА КОВИД ОДЕЉЕЊУ

G. D.

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења, хоспитализовано је 37 пацијенaта.  У респираторном центру смештена су три пацијента, један је прикључен на респиратор. У протекла 24 часа примљена су пацијента, отпуста није било. На жалост, једна пацијенткиња је преминула, М.М. (1956) из Чачка (позитивна). Хоспитализоване су три Covid позитивне породиље и […]

