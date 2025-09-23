ЈУЧЕ – ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
Извор: Ча глас
ИЗВОР: Јована Луковић, помоћник директора за немедицински сектор Према информацијама из Опште болнице Чачак од 15. децембра претходне године ради бржег и квалитетнијег лечења неуролошких пацијената, а захваљујући разумевању и подршци директора Опште болнице Чачак примаријуса доктора Дејана Дабића, начелника радиологије и неурологије др Биљане Вучетић и др Надежде Савић на одељењу радиологије је омогућен […]
На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак, која су претворена у ковид одељења, хоспитализовано је 37 пацијенaта. У респираторном центру смештена су три пацијента, један је прикључен на респиратор. У протекла 24 часа примљена су пацијента, отпуста није било. На жалост, једна пацијенткиња је преминула, М.М. (1956) из Чачка (позитивна). Хоспитализоване су три Covid позитивне породиље и […]