KONSTANTA I KRITERIJUM -JEDNO OD NAJVEĆIH MUZIČKIH IMENA NA OVIM PROSTORIMA, DARKO RUNDEK I NJEGOVA “EKIPA” NA UZLET FESTIVALU U ČAČKU

Ikona regionalne i evropske muzičke scene, Darko Rundek, zajedno sa svojim bendom Ekipa, nastupaće 28. jula na obali Zapadne Morave u Čačku, u parku Mladosti u okviru “Uzlet festivala”.

Foto: Live production

Malo je (muzičkih) autora koji traju stvarajući toliko dugo, kao što je Darko Rundek. Četrdeset i pet godina, Rundek je ne samo prisutan na muzičkoj sceni, već slobodno možemo reći da je on neko ko je stvarao autentični muzički, poetski i scenski izraz. Prvo na legendarnom Novom valu i kultnom bendu “Haustor”, a zatim kroz solo karijeru i world music. I ne moramo biti njegovi fanovi, samo objektivni – D. R. je konstanta i kriterijum. Sopstvenu umetnost stvarao je i na vinilu i u formatima digitalne epohe. To je dovoljan dokaz za pomenutu tvrdnju.

Haustor, čiji je osnivač, bio je neka vrsta avangardne super-grupe. Na možda i najboljem Ex-Yu rock albumu, “Treći svijet”, sviraju neverovatni tehnički virtuozi, bez ijednog tona sintisajzera. Sredinom “80-ih, “Haustor” je jugoslovenska verzija Police-a/Talking Heads-a/Specials-a. I kada je muzička „pozadina” rudimentarna, kao npr. u pesmi “Šal od svile”, jedinstveni vokal Darka Rundeka predstavlja odu životu, svom njegovom sjaju i tami. Album “Tajni grad” izdanje je koje produkcijski ne zaostaje za najpoznatijim svetskim ostvarenjima tog vremena.

Prvim solo albumom, “Apokalipso”, proširio je vidike regionalne publike svojim zaokretom ka world musicu. Potom je kulturni događaj 2000. godine bio njegov album “U širokom svijetu”, kojim je ispisao nove muzičke pejzaže. “Ruke” i “Mhm A-Ha Oh Yeah Da-Da”: “Migration Stories and Love Songs” su takođe dva vrsna albuma, kako lirički tako i instrumentalno, kojima je nastavio svoju muzičku evoluciju. Sa sadašnjim bendom “Ekipa”, krajem 2020. godine izdao je album “Brisani prostori” – to je prvo izdanje posle “Haustora” na kom se pojavljuju kompozicije i tekstovi drugog autora, basiste “Ekipe” Roka Crnića. “Ekipu”, pored Rundeka, čine Ana Kovačić (saksofon), Igor Pavlica (truba) Silvio Bočić (bubnjevi), Miro Manojlović (vibrafon, udaraljke) i Roko Crnić (bas gitara).

Na “Uzletu” ćemo slušati i hrvatskog (t)rapera z++, Porto Morto, Mimi Mercedes, te Kristijana Molnara, DJ Brku&Runyja, slovenački trap sastav Matter, beogradski bend Oxajo, kantautorku Nataleé, FTP, DJ-eve Mark Anderssona, Cosmic G-ja, Sergeja Krstića i Danila Kasa, Den Helderse, Dijanu Dee i rapera Johnny Reppa. Uzlet festival održava se 28. i 29. jula u parku Mladosti u Čačku, uz podršku manifestacije nacionalna prestonica kulture, pod sloganom “Čačanska rodna.” Na festivalu će se na dve festivalske bine naći vodeća imena domaće i regionalne rock, indie, (t)rap i electro scene. Za ljubitelje prirode, obezbeđen je i kamp. Dvodnevne i jednodnevne ulaznice možete kupiti putem platforme Gigstix.

“Uzlet festival”