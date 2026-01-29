КУЛТЗ6666666
Kultura

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 30. ЈАНУАРА ДО 6. ФЕБРУАРА

G. D. Komentara (0)

СУБОТА, 31. ЈАНУАР – Позоришна представа ,,ПАЗИ ШТА ЖЕЛИШ“, продукција Театар на Брду

Представа „Пази шта желиш“ је настала по мотивима „Листе за љубав“ Норма Фостера.

Шта се догоди када два мушкарца, чије ликове тумаче Александар Радојичић и Радован Вујовић, упадну у замку тражења савршене жене? Интелигентним хумором, одличним заплетом и озбиљном дилемом – да ли постоји идеална партнерка/партнер, талентовани глумачки трио, заједно са Александром Томић, увек изнова одушевљава публику где год да се ова  комедија изводи.

Карте можете купити на сајту Театра на Брду.

Организација: Позоришни програм и Театар на Брду

Велика сала у 20.00

СРЕДА, 4. ФЕБРУАР – ЉУБАВ

Изложба слика од каменчића Љиљане Ристић из Чачка.

Организација: Ликовни програм

Клуб Културног центра у 19.00 

ПЕТАК, 6. ФЕБРУАР – ИЗЛОЖБА СЛИКА НАЂЕ МИЛИВОЈЕВИЋ

Ова изложба представља сегмент докторског уметничког пројекта Нађе Миливојевић, младе уметнице из Београда. Слике су настале у периоду од 2022. до 2024. године, комбинованом техником на платну.

Организација: Ликовни програм

Ликовни салон у 19.00

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, фото: Вероника Вукићевић
БИЦИКЛОМ ОКО СВЕТА

Београђанка Снежана Радојичић 13 година путује светом на бициклу и живи свој сан. Сваки дан за њу је нова авантура. Истражује свет и бележи своје доживљаје о различитим културама, људима и авантурама које је доживела. На свом јединственом путовању обишла је Европу, Блиски Исток, Азију, Северну и Јужну Америку. До сада је прешла више од […]
БЕДЕМИ ЋИРИЛИЦЕ

ЧЕТВРТАК, 19. ОКТОБАР – БЕДЕМИ ЋИРИЛИЦЕ Велика сала Културног центра Чачак, у 20:00 Представу „Бедеми ћирилице”, по тексту Владимира Ђорђевића, а у режији Милића Јовановића, изводе глумци Предраг Јовановић из Параћина и Александар Јеленић из Тополе, идејни творци пројекта. За музику у представи  задужен је виртуоз на фрули Милинко Ивановић Црни, а за сценографију и костиме уметница Ана Колбјанов. Представа говори о животу […]
MILICA BAKOVIĆ, ZAOKRUŽEN RADNI VEK U GRADSKOJ BIBLIOTECI PROFESORKE KNJIŽEVNOSTI I BIBLIOTEKARA

SA OSMEHOM, OD OLOVKE DO KOMPJUTERA Nepunih 35 godina bibliotekar savetnik Milica Baković provela je u Gradskoj biblioteci “Vladislav Petković Dis”, a 3. januara ove godine, sa navršenih 65 godina života, i gotovo 40 godina radnog staža, otišla je u zasluženu penziju. Još uvek, kaže, ima osećaj da je na godišnjem odmoru, i kada rezimira […]

