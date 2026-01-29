КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – ПРОГРАМ ОД 30. ЈАНУАРА ДО 6. ФЕБРУАРА

СУБОТА, 31. ЈАНУАР – Позоришна представа ,,ПАЗИ ШТА ЖЕЛИШ“, продукција Театар на Брду
Представа „Пази шта желиш“ је настала по мотивима „Листе за љубав“ Норма Фостера.
Шта се догоди када два мушкарца, чије ликове тумаче Александар Радојичић и Радован Вујовић, упадну у замку тражења савршене жене? Интелигентним хумором, одличним заплетом и озбиљном дилемом – да ли постоји идеална партнерка/партнер, талентовани глумачки трио, заједно са Александром Томић, увек изнова одушевљава публику где год да се ова комедија изводи.
Карте можете купити на сајту Театра на Брду.
Организација: Позоришни програм и Театар на Брду
Велика сала у 20.00
СРЕДА, 4. ФЕБРУАР – ЉУБАВ
Изложба слика од каменчића Љиљане Ристић из Чачка.
Организација: Ликовни програм
Клуб Културног центра у 19.00
ПЕТАК, 6. ФЕБРУАР – ИЗЛОЖБА СЛИКА НАЂЕ МИЛИВОЈЕВИЋ
Ова изложба представља сегмент докторског уметничког пројекта Нађе Миливојевић, младе уметнице из Београда. Слике су настале у периоду од 2022. до 2024. године, комбинованом техником на платну.
Организација: Ликовни програм
Ликовни салон у 19.00