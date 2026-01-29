Obrazovanje

У Бресници покренута школа фруле

G. D.

У оквиру редовних активности Центра за неговање традиције – афирмације културног наслеђа исказаног кроз свирање традиционалних инструмената – фруле у Бресници је покренута школа фруле!

Након јавног часа фруле, које је крајем прошле године одржан у ОШ ,,Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ , од стране етномузиколога Јоване Вучковић укупно двадесеторо малишана заинтересовало се за учење техника свирања фруле.

Током јучерашњег првог званичног часа, које су водиле Јована Вучковић, уз несебичну подршку младе фрулашице Тамаре Недовић, малишани су са великим интересовањем упијали нова знања и опонашали вештине неопходне за исправно прављење звука.

Одрживост овог пројекта огледа се поред велике дечије мотивисаности и у томе што је једнан од полазника школице учитељица првог разреда. За следећи час, заказан већ следеће среде, полазници су добили задатак да у теоријском смислу овладају одређеним појмовима везаних за фрулу, како би се објединили теоријски и практични део обуке.

