МУП РАСПИСАО КОНКУРС ЗА УПИС 300 ПОЛАЗНИКА У ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ

РОК ЗА ПРИЈАВУ ОД 25. ФЕБРУАРА
Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за упис 300 полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица.
Рок за пријаву до 25. фебруара, текуће године.
Ко може да се пријави?
✔ држављани Републике Србије
✔ старости од 19 до 30 година
✔ са завршеном средњом школом
✔ најмање годину дана пребивалишта у месту за које конкуришу
✔ без безбедносних сметњи
✔ који испуњавају здравствене, психо-физичке и моторичке услове
За радно место ватрогасац–спасилац возач:
– предност имају кандидати са „Ц“ категоријом
– могу да конкуришу и кандидати са „Б“ категоријом, уз обавезу полагања „Ц“ категорије у року од 18 месеци по завршетку обуке
Пријава са документацијом подноси се у полицијској станици по месту пребивалишта.
Више информација на: www.mup.gov.rs и www.copo.edu.rs .
Ако желиш посао који има смисао, част и одговорност ово је твој позив.
Два места отворена су за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења Гуча – територијa општине Лучани за радно место ватрогасац-спасилац возач. За радно место ватрогасац-спасилац слободно је шест места за потребе Ватрогасно-спасилачке чете Чачак – територијa града Чачка.
МУП