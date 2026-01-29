Društvo

МУП РАСПИСАО КОНКУРС ЗА УПИС 300 ПОЛАЗНИКА У ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ

РОК ЗА ПРИЈАВУ ОД 25. ФЕБРУАРА

Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за упис 300 полазника на Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

Рок за пријаву до 25. фебруара, текуће године.

Ко може да се пријави?

✔ држављани Републике Србије

✔ старости од 19 до 30 година

✔ са завршеном средњом школом

✔ најмање годину дана пребивалишта у месту за које конкуришу

✔ без безбедносних сметњи

✔ који испуњавају здравствене, психо-физичке и моторичке услове

За радно место ватрогасац–спасилац возач:

– предност имају кандидати са „Ц“ категоријом

– могу да конкуришу и кандидати са „Б“ категоријом, уз обавезу полагања „Ц“ категорије у року од 18 месеци по завршетку обуке

Пријава са документацијом подноси се у полицијској станици по месту пребивалишта.

Више информација на: www.mup.gov.rs и www.copo.edu.rs .

Ако желиш посао који има смисао, част и одговорност ово је твој позив.

Два места отворена су за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења Гуча – територијa општине Лучани за радно место ватрогасац-спасилац возач. За радно место ватрогасац-спасилац слободно је шест места за потребе Ватрогасно-спасилачке чете Чачак – територијa града Чачка.

МУП

