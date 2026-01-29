У НАРЕДНИХ МЕСЕЦ ДО ДВА ОДЛУКА О ОБАВЕЗНОМ СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА

Председник Александар Вучић у Дому гарде на Топчидеру присуствовао је реферисању о резултатима анализе стања, оперативних и функционалних способности Војске Србије за 2025. годину.
Вучић je је том приликом најавио је да ће се у року од месец или два донети одлука да ли ће се званично са служењем обавезног војног рока кренути од децембра или од марта следеће године, као и да ће се од септембра, октобра кренути са евидентирањем војних обвезника.
Председник је, након што је начелник Генералштаба Војске Србије Милан Мојсиловић реферисао резултате анализе стања, оперативних и функционалних способности војске за 2025. годину, казао да ће се са том одлуком ићи у Скупштину Србије.
– Разговарали смо о војном року, о тих 75 дана. Ускоро ћемо доносити одлуке. Питање је хоће ли се од децембра кренути са званичним служењем или од марта, али ћемо свакако у наредних месец или два ту одлуку донети и ићи пред Народну скупштину Србије. Од септембра, октобра кренућемо са евидентирањем војних обвезника – рекао је Вучић.
На питање од чега зависи да ли ће се са званичним служењем кренути у децембру или марту следеће године, Вучић је казао да то зависи од припрема.
– Морамо да спремимо све објекте, морамо да спремимо довољно свега, дакле пушке, чизме, регрутне центре, евидентационе центре. Морамо амбуланте да унапредимо, да их обновимо, уредимо другачије, тако да то су за нас важна питања и хоћемо да спремни дочекамо да ти млади људи тих два и по месеца проведу у најбољим условима, да им то остане у најбољој успомени, да стекну одговорност, стекну озбиљност – казао је Вучић.
Како је додао, патриотизам је тај који треба да буде оно што је важан део разумевања улоге војске у друштву и присуство војника у њој.
Вучић је истакао да је веома задовољан резултатима које постиже Војска Србије, али и да је веома забринут због формирања војних савеза у нашем окружењу против Србије.
РТС