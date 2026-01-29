У НАРЕДНИХ МЕСЕЦ ДО ДВА ОДЛУКА О ОБАВЕЗНОМ СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА

Svake godine u okviru Dečje nedelje dodeljuje se Nagrada Dositejevo pero. Žiri ove nagrade poznat je kao najzahtevniji i najiskreniji. Zapravo, žiri je sastavljen od učenika beogradskih škola koji imaju zadatak da pročitaju i ocene nominovane knjige objavljene u prethodnoj godini. Zbog nepodmitljivostivi i iskrene ocene ova nagrada ima poseban status, koji svedoči o realnoj […]

