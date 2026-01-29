Društvo

У НАРЕДНИХ МЕСЕЦ ДО ДВА ОДЛУКА О ОБАВЕЗНОМ СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА

Z. Ј. Komentara (0)

Председник Александар Вучић у Дому гарде на Топчидеру присуствовао је реферисању о резултатима анализе стања, оперативних и функционалних способности Војске Србије за 2025. годину.

Вучић je је том приликом најавио је да ће се у року од месец или два донети одлука да ли ће се званично са служењем обавезног војног рока кренути од децембра или од марта следеће године, као и да ће се од септембра, октобра кренути са евидентирањем војних обвезника.

Председник је, након што је начелник Генералштаба Војске Србије Милан Мојсиловић реферисао резултате анализе стања, оперативних и функционалних способности војске за 2025. годину, казао да ће се са том одлуком ићи у Скупштину Србије.

– Разговарали смо о војном року, о тих 75 дана. Ускоро ћемо доносити одлуке. Питање је хоће ли се од децембра кренути са званичним служењем или од марта, али ћемо свакако у наредних месец или два ту одлуку донети и ићи пред Народну скупштину Србије. Од септембра, октобра кренућемо са евидентирањем војних обвезника – рекао је Вучић.

На питање од чега зависи да ли ће се са званичним служењем кренути у децембру или марту следеће године, Вучић је казао да то зависи од припрема.

– Морамо да спремимо све објекте, морамо да спремимо довољно свега, дакле пушке, чизме, регрутне центре, евидентационе центре. Морамо амбуланте да унапредимо, да их обновимо, уредимо другачије, тако да то су за нас важна питања и хоћемо да спремни дочекамо да ти млади људи тих два и по месеца проведу у најбољим условима, да им то остане у најбољој успомени, да стекну одговорност, стекну озбиљност – казао је Вучић.

Како је додао, патриотизам је тај који треба да буде оно што је важан део разумевања улоге војске у друштву и присуство војника у њој.

Вучић је истакао да је веома задовољан резултатима које постиже Војска Србије, али и да је веома забринут због формирања војних савеза у нашем окружењу против Србије.

РТС


Slične Vesti
Aktuelno Društvo

ČETIRI NAGRADE DOSITEJEVO PERO PČELIČINIM KNJIGAMA

I. М.

Svake godine u okviru Dečje nedelje dodeljuje se Nagrada Dositejevo pero. Žiri ove nagrade poznat je kao najzahtevniji i najiskreniji. Zapravo, žiri je sastavljen od učenika beogradskih škola koji imaju zadatak da pročitaju i ocene nominovane knjige objavljene u prethodnoj godini. Zbog nepodmitljivostivi i iskrene ocene ova nagrada ima poseban status, koji svedoči o realnoj […]

ЛЕТО (фото: Мима Зиндовић)
Društvo

РХМЗ: Очекују нас тропске ноћи

G. D.

ИЗВОР: РТС РХМЗ: Очекују нас тропске ноћи Наредних дана биће осетно топлије, уз пораст јутарњих и дневних температура, објавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ). РХМЗ је на свом сајту објавио да ће у другој половини седмице бити веома топло са дневном температуром у већини места и изнад 35 степени Целзијуса. Понегде се очекују и тропске […]
Aktuelno Društvo Grad Srbija

Почео предизборни митинг коалиције „Александар Вучић – Чачак сутра“

Z. Ј.

Председник Републике Србије, Александар Вучић, присуствује предизборном митингу, у Борчевој хали у Чачку, који организује коалиција која на предстојеће изборе у Чачку излази на листи „Александар Вучић – Чачак сутра“. У Чачак је, заједно са њим, дошла председница парламента Србије Ана Брнабић, као и велики број министара из Владе Републике Србије. Велики број присталица из […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.