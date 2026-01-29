Društvo

REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK OD DANAS DO 4. FEBRUARA

DANAS:

Upomoć, 2D – 19:15

Svadba, 2D– 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Sirat, 2D – 21:30

Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 15:20

Đeneral, 2D – 17:20

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20

Petak 30. JANUAR

Upomoć, 2D – 19:15

Svadba, 2D– 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Sirat, 2D – 21:30

Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 15:20

Đeneral, 2D – 17:20

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20

Subota 31. JANUAR

Upomoć, 2D – 19:15

Svadba, 2D– 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 11:45, 15:20

Drugi dnevnik Pauline P. – 13:45

Đeneral, 2D – 21:30

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 12:20

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 2D, Sinh. – 17:20

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 14:20

Zootropolis 2, 2D, Sinh. – 12:50

Hajduk u Beogradu, 2D – 10:40

Nedelja 1. FEBRUAR

Upomoć, 2D – 19:15

Svadba, 2D– 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 11:45, 15:20

Drugi dnevnik Pauline P. – 13:45

Đeneral, 2D – 21:30

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 12:20

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 2D, Sinh. – 17:20

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 14:20

Zootropolis 2, 2D, Sinh. – 12:50

Hajduk u Beogradu, 2D – 10:40

Ponedeljak 2. FEBRUAR

Upomoć, 2D – 19:15

Svadba, 2D– 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Sirat, 2D – 21:30

Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 15:20

Đeneral, 2D – 17:20

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20

Utorak 3. FEBRUAR

Upomoć, 2D – 19:15

Svadba, 2D– 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Sirat, 2D – 21:30

Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 15:20

Đeneral, 2D – 17:20

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20

Sreda 4. FEBRUAR

Upomoć, 2D – 19:15

Svadba, 2D– 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Sirat, 2D – 21:30

Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 15:20

Đeneral, 2D – 17:20

Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20

