REPERTOAR BIOSKOPA CINE GRAND BIG ČAČAK OD DANAS DO 4. FEBRUARA

DANAS:
Upomoć, 2D – 19:15
Svadba, 2D– 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Sirat, 2D – 21:30
Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 15:20
Đeneral, 2D – 17:20
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20
Petak 30. JANUAR
Upomoć, 2D – 19:15
Svadba, 2D– 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Sirat, 2D – 21:30
Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 15:20
Đeneral, 2D – 17:20
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20
Subota 31. JANUAR
Upomoć, 2D – 19:15
Svadba, 2D– 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 11:45, 15:20
Drugi dnevnik Pauline P. – 13:45
Đeneral, 2D – 21:30
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 12:20
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 2D, Sinh. – 17:20
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 14:20
Zootropolis 2, 2D, Sinh. – 12:50
Hajduk u Beogradu, 2D – 10:40
Nedelja 1. FEBRUAR
Upomoć, 2D – 19:15
Svadba, 2D– 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 11:45, 15:20
Drugi dnevnik Pauline P. – 13:45
Đeneral, 2D – 21:30
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 3D, Sinh. – 12:20
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, 2D, Sinh. – 17:20
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 14:20
Zootropolis 2, 2D, Sinh. – 12:50
Hajduk u Beogradu, 2D – 10:40
Ponedeljak 2. FEBRUAR
Upomoć, 2D – 19:15
Svadba, 2D– 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Sirat, 2D – 21:30
Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 15:20
Đeneral, 2D – 17:20
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20
Utorak 3. FEBRUAR
Upomoć, 2D – 19:15
Svadba, 2D– 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Sirat, 2D – 21:30
Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 15:20
Đeneral, 2D – 17:20
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20
Sreda 4. FEBRUAR
Upomoć, 2D – 19:15
Svadba, 2D– 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Sirat, 2D – 21:30
Tom I Džeri: Čarobni kompas, 2D, Sinh. – 15:20
Đeneral, 2D – 17:20
Avatar: Vatra I pepeo, 3D – 16:20