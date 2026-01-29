ЗА ПРВО И ДРУГО ДЕТЕ ПО 20.000, ЗА ТРЕЋЕ 30.000, А ЗА ЧЕТВРТО И СВАКО НАРЕДНО 40.000 ДИНАРА

На 37. седници Градског већа донето је решење о висини једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2026, као и Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, такође за текућу годину.
Градски већници су утврдили висину износа једнократке новчане помоћи за новорођену децу у текућој години. Задржани су досадашњи износи па ће тако за прво и другорођено дете износ бити 20.000 динара, за треће дете 30.000, док ће за четврто и свако наредно дете висина једнократне новчане помоћи бити 40.000 динара. У прошлој години додељено је 750 решења. За те намене из буџета Града је издвојено око 16.000.000 динара, а 90 одсто тих средстава исплаћено је до краја 2025, а остатак је измирен почетком ове године. За ову годину за исплату једнократних новчаних помоћи опредељен је 21.000.000 динара.
Већници су усвојили и правилник о критеријума има за остарвривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у овој години којим се уређују критеријуми, висина подршке и поступак за остваривање тог права, као и начин извештавања о наменском коришћењу додељених средстава. Град Чачак је за остваривање права финансијске подршке за вантелесну оплодњу издвојио 2.000.000 динара, при чему нема ограничења у годинама и броју покушаја биомедицински потпомогнутог процеса.
– Број покушаја биомедицински потпомогнутог процеса оплодње није ограничен, а што се тиче старосне границе она не постоји. То значи да важи и за жене старије од 45 година, без обзира да ли имају деце или имају једно дете. За жене млађе од 45 година, које имају једно дете, важно је да искористе све поступке које финасира Републички фонд здравственог осигурања (РФЗО). Битно је рећи да парови могу да остваре ово право у земљи и иностарнству. У Републици Србији постоји седам државних и 15 приватних здравствених установа са којима РФЗО има закључене уговоре, где се могу обавити процедуре. Град Чачак је за ове намене издвојио 2.000.000 динара. Прошле године смо имали три захтева за ту процедуру. Један пар може да искористи до 450.000 динара за спровођење поступка биомедицински потпомогнуте оплодње. Новац се исплаћује једнократно, а у року од шест месеци од спроведене процедуре, парови су у обавези да доставе доказ да су завршили тај поступак. Уколико постоје посебни разлози, Градско веће је усвојило да се одобри и додатни рок од шест месеци. Мислим да је ово прилика да сви заинтересовани могу да се обрате надлежној служби и добију средства, како би нас било више – објаснио је Мирослав Петковић, начелник Градске управе за друштвене делатности.
В. С.