РАЗМАТРАНИ ПРОГРАМИ РАДА ГРАДСКИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

На 37. седници Градског већа, одржаној јуче, утврђени су предлози одлука о давању сагласности на овогодишње програме рада градских установа културе – Културног центра Чачак, Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, Народног музеја, Градског позоришта Чачак, Уметничке галерије „Надежда Петровић“ и Центра за неговање традиције. Градски већници су, између осталог, дали сагласност и на годишње планове рада Центра за социјални рад, Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак и комуналне милиције, а усвојен је и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручној служби и градском правобранилаштву.
Коначну одлуку о предлозима програма установа културе за 2026. годину, за које је Градско веће дало сагласност, даће одборници Скупштине града на једној од наредних седница, а када је реч о програмским садржајима, како наводи Владан Милић, заменик градоначелника Чачка, неће бити редуковани и имаће устаљену динамику, као што је то било и у претходним годинама.
– Градско позориште има буџет за ову годину од 18.000.000 динара, плус сопствене приходе. Имају шест запослених и планирају по једну представу месечно уз гостујуће представе других позоришта. То није пун капацитет који би једно позориште такве величине требало да задовољи. Покушаћемо да одредимо адекватан простор за Градско позориште, као и објекат за Дом за старе, јер имамо подршку ресорног министарства. На нама је да одредимо локацију и тиме ћемо се бавити током 2026. године – навео је заменик градоначелника Чачка.
На дневном реду седнице Градског већа нашао се и програм рада Центра за социјални рад за 2026. годину.
– Центар за социјални рад наставља реализацију пројекта „Саветовалиште за брак и породицу“, наставља да пружа помоћ и подршку деци, појединцима и породицама у ризику кроз саветодавно-терапијски рад. Овај пројекат је започет у прошлој години и спроводиће се кроз пројектно финансирање до јуна 2026. године. Посебно морам да напоменем да настављамо и са стручним усавршавањем запослених у Центру за социјални рад, јер је професионално усавршавање запослених један од услова за њихово напредовање, као и стицање лиценце. Град Чачак је определио финансијска средства за 2026. годину у укупном износу од 91.592.000 динара, од чега су 32.000.000 издвојена за једнократне и друге новчане помоћи. На тај начин се наставља пружање материјалне подршке у континуитету најосетљивијим друштвеним групама. Такође, треба напоменути да радимо и на једној новој активности, а реч је о реализацији Дома за старе, што ће, надам се, у наредном периоду бити и остварено уз подршку Града Чачка. Имамо и подршку нашег ресорног министарства – истакла је Стефани Милосављевић Остојић, в. д. директора Центра за социјални рад у Чачку.
Градски већници су донели и Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за период од 2026. до 2028. године. Како је навела Марјана Петронијевић, помоћник градоначелника за заштиту животне средине, Град Чачак наставља континуирану и стручну бригу о самом квалитету ваздуха на својој територији.
– Битно је да грађани знају да имамо четири мерна места. Једно мерно место је „Коста Новаковић“ и финансира се из буџета Града Чачка, а преостала три углавном из републичких средстава, а то су мерна места: „Путеви“, затим у Институту за воћарство и треће, у вртићу „Колибри“ у Атеници, које је под руководством Агенције за заштиту животне средине. Сва мерења су транспарентно објављена и на нашем еколошком порталу Завода за јавно здравље Чачак, јер су нам они до сада били акредитована лабораторија која прати све загађујуће честице на територији града Чачка, као и на сајту Агенције за заштиту животне средине. Морам да напоменем да имамо и мрежу наших локалних мерача који се налазе на различитим локацијама у граду и углавном су то јавне установе, односно, вртићи који се налазе у разним деловима града , зелена пијаца, ЈКП „Градско зеленило“, тако да, заиста, покривамо велику површину на територији града Чачка, како бисмо имали релевантне анализе. Предмет анализе су, свакако, честице које се сматрају загађујућим, односно, сумпор-диоксид, азот-диоксид, чађ, као и суспендоване честице PM2,5 и PM10. На свим мерним местима пратимо граничне вредности , односно, да ли се вредности које су измерене уклапају у дозвољене у Републици Србији. Донели смо овај програм, али и План квалитета ваздуха који ће се ускоро наћи на јавном увиду и јавној расправи. Позивамо све грађане да уколико имају неке предлоге или решења да их упуте локалној самоуправи, да заједнички радимо на овом питању – навела је Петронијевић.
Заменик градоначелника Чачка је навео да ће Град Чачак за набавку санитетског возила за потребе Дома здравља издвојити 6.000.000 динара.
– Без обзира на то што ће у неком наредном периоду Домови здравља по Србији добити од ресорног министарства санитетска возила, закључили смо да је неопходно да определимо средства за набавку санитета и она ће бити пребачена нашој здравственој установи са текуће буџетске резерве – рекао је Милић.
В. С.