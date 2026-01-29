Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

– „СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ“ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ДОМУ УЧЕНИКА ЧАЧАК И МИЛАДИНУ БОЖОВИЋУ ИЗ ИВАЊИЦЕ

– ФОНДАЦИЈА „УНИБЕБЕ“ КОМПАНИЈЕ „УНИПРОМЕТ“ ПОДЕЛИЛА ВРЕДНЕ ВАУЧЕРЕ ПОРОДИЦАМА БЕБА РОЂЕНИХ 2025. ГОДИНЕ

– У ЧАЧКУ ОБЕЛЕЖЕН САВИНДАН

– ТРОЈИЦА МОМАКА, ТРИ СРПСКА ВИТЕЗА

– Пад броја незапослених у Моравичком округу – НЕДОСТАЈУ ИНЖЕЊЕРИ МАШИНСТВА И ГРАЂЕВИНЕ, ЛЕКАРИ, ОПЕРАТЕРИ НА ЦНЦ МАШИНАМА…

– Ко се сећа КОМНЕНА Љ. ШОШКИЋА – НИКО!

– ЛУЧАНИ: Министарка привреде АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ посетила „Ливницу“ у Гучи – ДРЖАВА СПРЕМНА ДА ПОМОГНЕ У ДАЉЕМ РАЗВОЈУ

ПОВОДОМ 4. МАРТА, ДАНА РОЂЕЊА ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋА – НАРОДНИ ЛЕКАР И ХУМАНИСТА ЗА СВА ВРЕМЕНА

Помоћи болесном човеку, за др Драгишу Мишовића била је не само лекарска, већ и морална обавеза. Поводом дана његовог рођења (4. март по старом, односно 17. март по новом календару), данас су се поред гроба др Мишовића окупили представници Српског лекарског друштва – Подружнице Чачак, Црвеног крста, Основне школе „Др Драгиша Мишовић“, Савеза удружења бораца […]
Društvo G.Milanovac Kultura Region

Вече завичајне поезије у част Дана општине Горњи Милановац

Поводом Дана општине Горњи Милановац књижевно друштво „Запис“ уз подршку Културног центра организује у уторак, 25. априла 2023. године у Модерној галерији вече завичајне поезије. У програму ће наступити чланови удружења и ученици основних и средњих школа – учесници књижевног конкурса – тема „Завичај“. Почетак програма је у 19 сати. Извор: Културни центар Горњи Милановац
Aktuelno Društvo Selo Srbija

ВУК ВУЧКОВИЋ ПОБЕДНИК „КОСАЧКОГ ВИМБЛДОНА“

Вук Вучковић из Прељине, освојио је престижну награду – Златну косу, на овогодишњој 55. Косидби на Рајцу у близини Љига. Ни екстремно висока темпрературе, Вука и његове колеге није омела у томе да са добро наоштреним косама покашу своје умеће. Вукова љубав према овом старом, традиционалном послу, који је некада спајао и окупљао људе када […]

