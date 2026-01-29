У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

– „СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ“ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ДОМУ УЧЕНИКА ЧАЧАК И МИЛАДИНУ БОЖОВИЋУ ИЗ ИВАЊИЦЕ
– ФОНДАЦИЈА „УНИБЕБЕ“ КОМПАНИЈЕ „УНИПРОМЕТ“ ПОДЕЛИЛА ВРЕДНЕ ВАУЧЕРЕ ПОРОДИЦАМА БЕБА РОЂЕНИХ 2025. ГОДИНЕ
– У ЧАЧКУ ОБЕЛЕЖЕН САВИНДАН
– ТРОЈИЦА МОМАКА, ТРИ СРПСКА ВИТЕЗА
– Пад броја незапослених у Моравичком округу – НЕДОСТАЈУ ИНЖЕЊЕРИ МАШИНСТВА И ГРАЂЕВИНЕ, ЛЕКАРИ, ОПЕРАТЕРИ НА ЦНЦ МАШИНАМА…
– Ко се сећа КОМНЕНА Љ. ШОШКИЋА – НИКО!
– ЛУЧАНИ: Министарка привреде АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ посетила „Ливницу“ у Гучи – ДРЖАВА СПРЕМНА ДА ПОМОГНЕ У ДАЉЕМ РАЗВОЈУ