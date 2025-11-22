КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ДРАГАЧЕВА ОРГАНИЗОВАЛА СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У ХРВАТСКУ И СЛОВЕНИЈУ

Na prošlonedeljnoj svečanosti, upriličenoj u skladu sa izmenjenim uslovima rada, koje je donela pandemija Kovid-19, Udruženje poslovnih žena Srbije je po četrnaesti put dodelilo nagrade “Cvet uspeha za ženu zmaja 2020” najboljim preduzetnicama u Srbiji. Titulu “Žena zmaj” ove godine je ponelo devet preduzetnica od 24 nominovane iz cele zemlje. Osim u osnovnim kategorijama, Udruženje […]

