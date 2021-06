Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će Vlada Srbije danas povući Zaključak o informisanju tokom pandemije koronavirusa i to na izričitu molbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Premijerka je preuzela krivicu na sebe za donošenje uredbe. – Moja je glupost i moja odgovornost, moja je glupost što to nisam obrazložila, kad smo to doneli – navela je. Brnabić […]

