MARUŠKA TOPALOVIĆ, VLASNICA STUDIJA “MARUŠKA” I ČLANICA UPŽ “NADEŽDA PETROVIĆ”

Još jedna uspešna žena u našem društvu, koja je postala ugledna privrednica i dokazala da je moguće primeniti najviše standarde poslovanja, ali i biti inovativan, prisutan i konkurentan na inostranim tržištima, kao i da se mogu osmisliti kvalitetna rešenja za zapošljavanje ili samozapošljavanje. Maruška Topalović, vlasnica čuvenog Studija “Maruška”, prepoznatljivog po svilenim maramama, ešarpama, kravatama… Ova dama, članica Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović”, uspela je da na specifičan način spoji umetnost i modu. Jedinstvene, ručno slikane marame i kravate od svile proizvodi za gotovo sve veće domaće i strane firme, koje imaju predstavništva u Srbiji. Izradu unikatnih predmeta na svili započela je veoma skromno, u maloj zanatskoj radionici, koju je sama pokrenula, a danas je Studio „Maruška“ prepoznatljiv brend u svetu.

Marame, ešarpe, šalove, kravate…, široku lepezu divnih modnih detalja “Maruška” proizvodi od najfinije italijanske svile, a oslikava ih prirodnim ekološkim bojama. Iako ručni radovi mogu da asociraju na hobi ili na luksuz, ovi ručno slikani modni predmeti predstavljaju umetnost stvaranja lepih stvari na prirodnim materijalima. Studio poseduje najsavremenije mašine za digitalnu štampu i ono čime posebno može da se ponosi – mnoge zadovoljne klijente širom sveta, koji nose proizvode sa potpisom Maruška.

“Ako se prisetite događaja od pre deset godina, shvatite da na putu ka uspehu može da vam se dogodi nekoliko stvari, a najvažnija je da upoznate važne ljude koji vas usmere na pravu putanju i potvrde da je ono što radite dovoljno vredno za uspeh, za istrajnost, za brend”, započinje svoju priču Maruška Topalović i dodaje:

– Brend “Maruška” napravili su važni klijenti, važni ljudi, važne ličnosti, važni oslonci. Prva poznata ličnost za koju je Maruška iz Preljine uradila maramu, pirotski ćilim sa puno detalja, sa mnogo strpljenja, sa puno ljubavi je Katrin Denev. Prilikom njenog boravka u našem glavnom gradu, maramu joj je uručio tadašnji gradonačelnik Beograda Nenad Bogdanović.

Važan oslonac Studija je Regionalna privredna komora Kraljevo, organizaciona jedinica Čačak i jedna posebna žena, koja je kroz svoje iskustvo usmerila put “Maruške” ka uspehu – Gorana Tanasković.

– Predložila me za Nagradu “Cvet uspeha za Ženu zmaja 2009. godine”, u kategoriji Razvoj kvalitetnog proizvoda iz Srbije, i tada sam sa mnogim damama iz Srbije koje su te godine dobile priznanja i podršku sve počela da gradim. Takođe me je predložila i birala, sa svojom grupom dama koje podržava, za predsednicu Udruženja poslovnih žena „Nadežda Petrović“. Zahvaljujući zajedničkoj energiji svih članica, posetile su nas dame UPŽ Srbije, koje su već imale ostvarene karijere, ali i one koje su bile na početku. Upoznale smo vlasnicu “Belmedic” klinike, direktorku marketinga Privredne banke i druge dame koje kroz svoje krugove šire lepotu našeg brenda i počele sa njima da sarađujemo i prodajemo unikatne stvari. Naši proizvodi stigli su čak i do ambasada i u diplomatskim krugovima je počelo da se priča o našem brendu. Ambasador Austrije u Srbiji Klemens Koja dolazio je sa suprugom u privatnu posetu i dao nam podršku da je brend svetski, poklanjajući naše proizvode svojim delegacijama. Potom u posetu Studiju i Udruženju poslovnih žena iste godine dolazile su supruge 15 ambasadora. Tada smo svetskim damama predstavili, ne samo našu privredu, već i našu kulturu i zajedno sa Turističkom organizacijom Čačak pokazali Ovčarsko-kablarske manastire. Sledeće godine, javlja se druga grupa, među kojima su bile supruge ruskog, američkog, japanskog, indonežanskog, alžirskog, tunižanskog i drugih ambasadora, koji postaju naši kupci i mi njihovi gosti na prijemima – priča ova uspešna poslovna žena, čiji se modeli rado nose i van granica naše zemlje.

Ako vam dame koje su videle pola sveta daju takvu podršku i dive se vašem radu, onda shvatite da ste na pravom putu i da morate žestokom brzinom napred, naglašava naša sagovornica i nastavlja:

– Potom nas je posetilo oko 15 novih ambasadora sa svojim suprugama. Tokom posete ambasadora Indonezije Samuela Samsona sa grupom mladih Indonežana, dogovorili smo se da uradimo poklone za veliki događaj na kome je Indonezija bila domaćin na Sajmu turizma. Sve njih dočekali smo kao UPŽ i predstavili im i druge firme iz našeg Udruženja.

Osim ambasadora, “Maruškine” proizvode su dobile mnoge svetske ličnosti, među kojima su najznačajnije predsednik Rusije Vladimir Putin, nemačka kancelarka Angela Merkel, kraljica Elizabeta, princ Čarls, Kamila vojvotkinja od Kornvola, Mišel Obama, supruga turskog predsednika Emina Erdogan, japanski premijer Šinzo Abe, predsednik Češke Miloš Zeman, predsednik Francuske Emanuel Makron, supruga kineskog predsednika Peng Lijuan, predsednik Svetskog olimpijskog komiteta Tomas Bah, princ Aleksandar Karađorđević, princeza Katarina Karađorđević.

– Upoznavanjem sa princezom dobili smo mogućnost da sarađujemo u različitim oblastima, da prodajemo proizvode u njihovoj suvenirnici i da upoznamo mnoge ljude sa kojima se oni druže i sarađuju. Takođe, to nam je dalo i mogućnost da zamolimo princezu za pomoć čačanskoj Bolnici. Do sada je donirano oko 180.000 evra, u medicinskoj opremi i aparatima. Sve prilike koje nam se pružaju koristimo, jer to su naši znakovi pored puta ka cilju, ka uspehu brenda i opstanku. Pronađite uzore jer oni vas vode i, naravno, ako imate ideju uspeh je zagarantovan – poručuje Maruška Topalović.

Maruška je za proizvode koji doprinose osećaju prefinjenosti, nežnosti, posebnom stilu, koje primetimo u svakom odsjaju svilenih vlakana, dobila brojne nagrade, a najdraže su joj “Najbolje iz Srbije 2016”, “Ekskluzivni nacionalni suvenir Srbije 2016” i “Turistički modni brend Srbije 2017”. Ova priznanja su, kako kaže, pokretač za dalji rast i razvoj bredna.

N. R.