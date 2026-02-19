МАСКИРАЊЕ, УКОРЕЊЕНО У НАШОЈ НАРОДНОЈ ИЗВОРНОСТИ

ПОВОДОМ БЕЛЕ ПОКЛАДНЕ НЕДЕЉЕ ПОЧЕЛА ПРЕДТАКМИЧЕЊА ЗА „ИЗБОР НАЈБОЉЕ МАСКЕ“

Културно-уметничко друштво „Абрашевић“ ове године, по 36. пут, организује традиционално такмичење за „Избор најбоље маске“, а поводом Беле покладне недеље. Оснивач ове веома важне градске манифестације је некадашњи кореограф КУД-а „Абрашевић“ Слободан Словић. Некада су на Фестивалу маски учествовала само деца из градских вртића и основних школа, а касније се такмичење проширило на читав Моравички округ.

Поводом Беле покладне недеље, традиционално, КУД „Абрашевић“ у свим заинтересованим вртићима и основним школама организује предтакмичења за „Избор најбоље маске“. Финално такмичење Фестивала маски увек се организује у Културном центру Чачак, а победници се бирају у различитим категоријама. Предтакмичења су већ започета у Основној школи у Прањанима и у вртићу „Мимиленд“. Све маске које се квалификују за финале, такмичиће се 6. јуна у Културном центру, у оквиру Беле недеље која ће бити посвећена Петровом посту.

– Најважнија је етно маска, односно, најлепша маска за изворност, јер је тема Фестивала посвећена Белој покладној недељи, што је карактеристично за нашу народну традицију. Бирају се групне и појединачне маске у категоријама млађих и старијих учесника. Пре седам година смо увели и избор најлепше еколошке маске, јер желимо да посветимо пажњу и очувању природе. У свим категоријама додељује се укупно петнаестак награда за најизворније, најмаштовитије, најоригиналније, најлепше маске. Велики је број учесника на Фестивалу маски, деца и родитељи су веома заинтересовани, као и учитељи и васпитачи у школама и вртићима. Наравно, машта је веома богата и сви се максимално посвећују изради најоригиналније маске – каже етнолог Снежана Шапоњић Ашанин.

Бела покладна недеља се обележава седмицу пред почетак сваког поста. Код Срба Беле покладе се обележавају пред почетак Божићњег поста, уочи највећег Васкршњег поста који предстоји, Великогоспојинског и Петровског поста.

– Ове године смо почели са предтакмичењима поводом Васкршњег поста, а Фестивал маски ћемо завршити пред Петров пост због великог интересовања деце. У нашој народној традицији прерушавање, односно, маскирање је увек имало великог значаја. У народу се верује да пред почетак сваког поста владају нечисте, рђаве силе које могу да нашкоде, посебно најнежнијима, а то су деца. Због тога су мајке, односно, одрасли чланови породичне заједнице настојали да прикрију децу, да их маскирају. Такође, занимљиво је да маскирана деца иду од куће до куће, певајући разне обредне песме и заузврат добијају поклоне, углавном, слаткише или воће, а у последње време и новац. Наравно, тај обичај је карактеристичан и за село и за град. Реч је о живом културном наслеђу које је дубоко укорењено у нашој народној изворности. Обичај маскирања се очувао до данашњих дана у многим селима, не само Моравичког округа, и могу се видети обредне поворке прерушене деце која шетају од куће до куће – објашњава Снежана Шапоњић Ашанин.

Етнолог наглашава да је веома важно да оваквим манифестацијама учимо децу народној традицији, а Културно-уметничко друштво „Абрашевић“ је, осим игри и песми, посвећено и ширењу српске народне изворности.

Н. Р.

Фото: Архива саговорнице