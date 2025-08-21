МЕШТАНИ МАЈДАНА ДОБИЛИ УРЕЂЕН ПЛАТО И ПРИЛАЗНИ ПУТ ДО ЦРКВЕ

У селу Мајдан завршенo je уређење црквене порте и прилазног пута цркви. Општина Горњи Милановац последњих месеци улаже у путну инфраструктуру на сеоском подручју, док су истовремено у току припреме за пројекте у градским насељима. Ова улагања имају за циљ равномеран развој свих делова општине.
– Мајдан је једно од ретких села где влада потпуна слога. Желим да захвалим свим фирмама које су помогле у обнови цркве у Мајдану. Имао сам прилику да видим и да се уверим колико данас све изгледа лепше. Општина је из буџета издвојила 2.415.252 динара у асфалтирање пута и платоа у црквеној порти. Наставићемо да помажемо не само Мајдан, већ и сва села. Радови на путној инфраструктури на сеоском подручју су у пуном јеку – рекао је председник Општине Дејан Ковачевић.
Председник је додао да су у току јавне набавке за градске улице и мостове, које ће бити завршене до краја овог месеца и подсетио да је Општина добила подршку министарства за завршетак приступног пута и других пројеката.
– Радује ме и чињеница да ћемо добити помоћ од министарства у износу од 2,5 милиона евра, како бисмо завршили приступну саобраћајницу и све оно што нисмо могли у претходном периоду. То ће бити завршено, па нас очекује једна радна јесен. Надам се да ће нас време послужити да спроведемо у дело све што смо планирали. Ми смо на позицији да увек радимо, да увек градимо и да иза себе остављамо дела. Не можемо да дангубиданимо, не можемо да се бавимо неважним стварима и небитним питањима – казао је Ковачевић.
Радови на прилазном путу и порти не олакшавају само кретање, већ омогућавају и бољу организацију верских окупљања и активности у цркви.
Свештеник Зоран Стевовић захвалио је локалној самоуправи и председнику Општине.
– Обнова парохијске куће остварена је уз велику помоћ Општине Горњи Милановац, као и бројних привредника, међу којима посебно треба поменути Жарка Савићевића, власника предузећа S-GROUP. Овом приликом захваљујемо председнику и Општини Горњи Милановац на овом прелепом, богоугодном делу, на паркингу и прилазу цркви. То омогућава верницима и свим добронамерним људима да дођу, погледају храм и заједно се помоле Господу. Надамо се да ће и убудуће наставити да помажу, као што су чинили и до сада приликом обнове цркве и црквене куће – рекао је свештеник.
Заједнички рад мештана и донатора оставио је видљив траг у Мајдану. Асфалтиран прилазни пут и уређен плато омогућавају лакше кретање, али и лепши и уреднији простор у којем се окупљају мештани и посетиоци цркве.
Кабинет председника Општине Горњи Милановац