„МИНИЋЕВА КУЋА РАKИЈЕ“ ОСВОЈИЛА ВРЕДНЕ НАГРАДЕ НА „ОПЛЕНАЦ ФЕСТУ“
НИЖУ СЕ УСПЕСИ!
На 21. Међународном оцењивању вина и ракија „Опленац фест“, одржаном 6. октобра у Краљевом подруму, подно Опленца, „Минићева кућа ракије“ из Доње Трепче освојила је награду „Златни грозд“, титулу „Шампиона“ и Велику златну медаљу за шљивовице из 2005. и 2011. године које су добиле сјајне оцене комисије, прва 18.98, а друга 18.83. Званична додела награда уприличена је на централној бини „Опленачке бербе“ на Винском тргу.
„Минићева кућа ракије“ годинама уназад учествује на најпрестижнијим смотрама ракија које се организују у Србији, освајајући вредне награде и признања. Како истиче Станимир Цане Минић из Доње Трепче , један од најпознатијих чачанских произвођача ракије, одавно је престао да броји шампионске титуле, „ајкуле“, велике златне, златне и сребрне медаље које је освајао на разним манифестацијама, јер је у свакој новој сезони покушавао да надмаши сопствене рекорде. Није желео да пропусти ниједну озбиљнију манифестацију на нашим просторима, јер је то био најбољи начин да провери сопствени напредак у производњи и одмери своје умеће са најбољим произвођачима ракије из земље и региона. Због тога је и овогодишњу „Опленачку бербу“ са нестрпљењем ишчекивао.
– Много година се бавим овим послом и одувек сам настојао да задржим, али истовремено и да унапредим постигнути квалитет ракија. Дефинитивно могу да кажем да се мој дугогодишњи труд исплатио, а овим послом се озбиљније бавим од 2005. године. Учествујући на разним смотрама ракија, потврдио сам и себи и другима да се посвећени рад и огромна љубав према послу увек крунишу успехом. Тако је било и на „Опленац фесту“. Конкуренција је била јака, али смо имали срећу да тај чувени шампионски „Златни грозд“ опет дође у Трепчу – рекао је за наш лист Минић, коментаришући најновије успехе које је остварио.
„Опленачка берба“ је традиционална манифестација која се одржава сваке друге суботе у октобру у Тополи. Она представља један од најзначајнијих и најпосећенијих догађаја у Србији, посвећен слављењу грожђа, вина и културног наслеђа Шумадије. Прва „Опленачка берба“ одржана је 1962. године и од тада је прерасла у централни догађај за виноградаре и љубитеље вина из целог региона.
Иначе, шљивовица из „Минићеве куће ракије“ са освојених 19.10 поена понела је ове године престижну шампионску титулу Међународног фестивала ракија „Горње Подунавље 2025“, одржаног 14. јуна у Апатину.На истом такмичењу, прво место је припало Јовани Бојовић, унуци Станимира Минића, за шљивовицу из 2019. године, која је добила оцену 18.75. „Минићева кућа ракије“ је била успешна и у категорији такмичења резервисаној за даме произвођаче, где је међу 36 узорака победила шампионска шљивовица Гордане Минић из 2004. године (оцењена са 19.10), освојивши специјалну награду, чувену „ајкулу“, од Удружења произвођача и љубитеља воћних ракија „Чувари традиције“ Апатин.
И на овогодишњим десетим „Вождовим данима ракије“ у Рачи Крагујевачкој „Минићева кућа ракије“ је освојила пет „ајкула“, што представља изузетно велики успех, какав се ретко постиже и о коме многи само могу да сањају. Награђени су сви Минићеви узорци ракија које је пријавио за то такмичење, а неки од њих су достигли чак и оцену 19.86. Реч је о ракијама из осамдесетих и деведесетих година прошлог века.
Минић производи више од 30 врста ракије, почев од дуњеваче, кајсијеваче, шљивовице, које су и највише награђиване, па све до неких специфичних врста, као што су ракије од шумских јагода, бруснице, рибизле… Његове воћне ракије се служе у најпрестижнијим локалима у Београду, Kрагујевцу, Kраљеву, Чачку и другим градовима Србије, а стижу и до купаца из Аустралије и Русије. У „Минићеву кућу ракије“ радо свраћају страни гости из бањског лечилишта у Горњој Трепчи, али и Норвежани који годинама уназад долазе у Горњи Милановац. Квалитет Минићевих ракија се темељи на доброј сировини. За производњу квалитетне шљивовице искључиво користи „црвену ранку“ из сопствених воћњака, али, како наглашава, поред добре сировине, у овом изазовном послу је подједнако важна и технологија производње.
