НА 111 ЛОКАЦИЈА У СРБИЈИ СКУП „СТОП БЛОКАДАМА

Директор полиције Драган Васиљевић изјавио је вечерас да је на 111 локација у Србији на пријављеним окупљањима „Стоп блокадама“ присуствовало више од 126.000 лица, као и да су та окупљања прошла без инцидената и проблема.
– Центар за друштвену стабилност претходних дана пријавио је јавна окупљања под називом „Стоп блокадама“ на 111 локација на територији Републике Србије. На свих 111 локација одржана су јавна окупљања на којима је, по проценама полиције са терена, било присутно укупно 126.399 лица. Сва окупљања која су била у организацији Центра за друштвену стабилност одржана су без инцидената и без проблема – поручио је директор полиције Васиљевић.
Како је навео, на неколико локација било је непријављених окупљања, чак су и на једној локацији у Шапцу затворили пролаз грађанима који су учествовали у шетњи у оквиру окупљања „Стоп блокадама“.
– На неколико локација било је окупљања и других лица, било је непријављених јавних окупљања, чак су на једној локацији затворили саобраћај, затворили пролаз окупљеним грађанима који су били у пријављеном јавном скупу под називом „Стоп блокадама“. То се десило на територији Полицијске управе у Шапцу, где су грађани који су били на пријављеном јавном окупљању били заустављени на локацији свог кретања од стране једне групе лица која су била непријављена на том месту – рекао је директор полиције Васиљевић.
Васиљевић је истакао да је полиција врло брзо била на тој локацији и поставила свој кордон тако да не дође до сукоба између грађана.
– Том приликом испољена је одређена доза агресије од стране лица која су била на простору блокаде саобраћаја, која нису дозволила грађанима који учествују у пријављеним јавним окупљањима да прођу на тој траси кретања. Имајући у виду да је могло доћи до инцидената, представници полиције и ја лично сам се чуо са организаторима окупљања „Стоп блокадама“ и замолио да нађу начин да траса кретања буде промењена и дошло је до промене трасе. Штавише, и са председником Републике Србије сам се чуо, који је био на окупљању овде на простору Београда и грађани који су учествовали на пријављеним јавним окупљањима променили су трасу кретања – казао је Васиљевић.
Како је напоменуо Васиљевић, око 4.200 лица је било у Шапцу на скупу „Стоп блокадама“, док је број лица која су покушала да их зауставе био око 400.
– Значи, десетоструко више грађана је било на скупу „Стоп блокадама“ који су прихватили нашу сугестију и предлог да не улазимо у интервенцију, већ да промене трасу кретања и ја им се на томе захваљујем. Захваљујем им се на присебности, на схватању да безбедност мора бити приоритет. Истовремено, морам поручити оним грађанима који покушавају да блокирају друге да то не требају да раде, да то не смеју да раде, да тиме крше прописе и да доводе у ситуацију да полиција мора да уђе у интервенцију – поручио је Васиљевић.
Како је рекао, слична ситуација је била и у Чачку где је 2.900 грађана учестововало на скупу „Стоп блокадама“, док је њих 260 покушало на их заустави на неким локацијама.
– Увели смо кордон да их раздвоји. Напомињем да других инцидената није било – истакао је Васиљевић и додао да је у вези непријављених јавних окупљања у току дана на територији целе територије Србије било укупно 3.547 лица на 19 локација.
Позвао је све грађане да поштују законе и прописе и поручио да јавни ред и мир морамо сви заједно да чувамо. Како је нагласио, полиција без грађана тешко чува јавни ред и мир, али ће сигурно бити сачуван уколико полиција уз себе има грађане који поштују законе.
МУП