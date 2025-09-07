ОДРЖАН СКУП ЗА ПРИСТОЈНУ СРБИЈУ, НЕЗАДОВОЉСТВО ИСКАЗАЛИ И ГРАЂАНИ У БЛОКАДИ

Учесници скупа „За пристојну Србију“ окупили су се код Градске управе Чачак. Истовремено, поред Цркве Вазнесења Господњег окупљали су се и грађани у блокади.
Незадовољство скупом „За пристојну Србију“ изражавали су, углавном, пиштаљкама. Дошло је и до кошкања и физичких сукоба супротстављених група, када су присталице скупа „За пристојну Србију“ пошле у шетњу. Полиција их је раздвојила и шетња је настављена улицама Господар Јовановом, Филипа Филиповића, Карађорђевом до Градског трга.
У међувремену, грађани у блокади су се окупили код Градског одбора Српске напредне странке, кренули су ка штетачима, али их је полиција зауставила поред фонтане.
Грађани у блокади су се окупили и на Градском тргу и скоро до Градске управе пратили присталице скупа „За пристојну Србију“. Гађали су их јајима, конзервама од сокова и стакленим флашама. Њихов продор ка Градској управи спречила је полиција. Стајали су ту једно време и у центру града су оба скупа завршена.
